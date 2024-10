Niemieccy śledczy zidentyfikowali tożsamość drugiego mężczyzny, którego ciało zostało odnalezione na polu kukurydzy w Nadrenii Północnej-Westfalii. Jak podano, był to znajomy pierwszej ofiary. Obaj to Polacy.

Ciała dwóch mężczyzn zostały odnalezione w Gronau w Nadrenii Północnej-Westfalii. Jak podaje Deutsche Welle, prokuratura i policja w Münster wskazały, że jedną z ofiar jest 23-latek, pochodzący z okolic Gdańska.

Ze służbami skontaktowała się matka mężczyzny. Jak podano, porównanie DNA z próbką śliny matki potwierdziło tożsamość ofiary.

Według ustaleń śledczych 23-latek był znajomym wcześniej zidentyfikowanej, pierwszej ofiary - 25-letniego mężczyzny.

"Tożsamość jednego ze zmarłych udało się ustalić na podstawie rysopisu i tatuaży, wskazówek od jego rodziny i badania DNA" - podawała policja po ustaleniu tożsamości 25-latka.

Niemcy. Na polu kukurydzy odnaleziono dwa ciała

8 września bieżącego roku w Gronau pies przypadkowo odnalazł but jednego z mężczyzn. Wezwane na miejsce służby ujawniły szczątki zakopanych ciał.

Na podstawie przeprowadzonej sekcji podano, że śmierć nastąpiła na około tydzień przed odnalezieniem ciał.

ZOBACZ: Zderzenie małych samolotów. Są ofiary

W sprawie trwa śledztwo. Do tej pory nie jest jasne, jak doszło do śmierci mężczyzn. Wiadomo, że na ubraniach i ciała odnaleziono niewielkie ilości substancji chemicznych używanych do produkcji narkotyków syntetycznych.