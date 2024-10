Naukowcy ustalili, jak wyglądała głowa Arthropleura, gigantycznego stawonoga z okresu karbonu. To ogromne stworzenie osiągało nawet do 2,7 metra długości i mogło ważyć nawet 50 kilogramów. Teraz wiadomo, że stawonóg miał najpewniej owalną głowę z czułkami, małymi żuwaczkami i słupkami ocznymi. Pytanie o jego wygląd dręczyło naukowców od dziesiątek lat.

Setki milionów lat temu, w karbonie (ok. 300 mln lat temu), Ziemię zamieszkiwały stworzenia zupełnie niepodobne do tych znanych nam dzisiaj. Jedną z nich była Arthropleura, czyli największy znany nauce stawonóg - osiągał nawet do 2,7 metra długości i ważył około 50 kilogramów. Choć całkiem sporo było już o nim wiadomo, naukowcom brakowało pewnego kluczowego elementu - aż do teraz.

Ważne odkrycie naukowców. Znaleźli głowę tajemniczego zwierza

Niezwykłego odkrycia dokonali naukowcy w Montceau-les-Mines we Francji. Znaleziono tam dobrze zachowane skamieniałości dwóch osobników, dzięki czemu możliwe było zrekonstruowanie głowy stworzenia. Wcześniejsze badania związane z Arthropleura dostarczały jedynie informacji o budowie pancerza. Odkrycie opisano w artykule opublikowanym w "Science Advances".

Znalezione skamieniałości są bardzo małe: mają zaledwie pięć centymetrów długości. To jednak wystarczyło, aby naukowcy pozyskali cenne informacje na temat budowy głowy Arthropleura. Ustalono, że miała ona owalny kształt i opatrzona była dwoma długimi czułkami, małymi żuwaczkami i słupkami ocznymi.

Jak wyjaśniają autorzy badania, ten istotny fakt jest rzadką cechą u stonóg i wijów, co może świadczyć o tym, że młode Arthropleura mogły prowadzić amfibiotyczny tryb życia.

Ważne odkrycie naukowców. Przyniosło kluczowe informacje o Arthropleura

Odkrycie pozwoliło także rozstrzygnąć trwającą od dawna dyskusję dotyczącą klasyfikacji stworzenia. Jak przypomniał CNN, niektórzy badacze argumentowali dotychczas, że stawonóg ten mógł należeć do rodzaju stonóg ze względu na dwie pary nóg na każdy segment ciała. Z kolei umiejscowienie żuwaczek wskazywało raczej na to, że Arthropleura była wijem. Teraz ustalono, że stworzenie musiało być hybrydą.

Oprócz tego o Arthropleura wiadomo, że była roślinożerna i mieszkała przede wszystkim w wilgotnych lasach w pobliżu równika. Warto jednak pamiętać, że Ziemia wyglądała wówczas inaczej i lasy takie rosły w okolicach dzisiejszej Europy i Ameryki Północnej.

Obok Arthropleura żyły inne gigantyczne stworzenia - takie między innymi, jak dwumetrowe skorpiony. Jak wskazuje CNN, gigantyzm owadów i stawonogów nie był w erze karbonu czymś niecodziennym. Zdaniem naukowców przyczyną tego stanu rzeczy było wysokie stężenie tlenu w atmosferze. Wówczas wynosiło ono około 30 proc, a więc o 9 proc. więcej niż obecnie.