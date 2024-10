Dzisiaj w Krakowie czeka nas prawdziwa złota jesień. Piątkowy poranek zacznie się wschodem słońca o godzinie 7:17, a dzień zakończy się zachodem o 17:31. Maksymalna temperatura sięgnie 16,2 st. Celsjusza, a minimalna wyniesie 5,4 st. Prędkość wiatru utrzyma się na poziomie 7,1 km/h, co sprawi, że dzień będzie wyjątkowo przyjemny.

Poranek w Krakowie zapowiada się chłodno, z temperaturą około 5,4 st. Celsjusza o godzinie 7:00. Odczuwalna temperatura będzie zbliżona, więc warto założyć coś cieplejszego na wyjście z domu.

Przez cały ranek niebo pozostanie bezchmurne, a wiatr będzie łagodny, osiągając prędkość do 4,5 km/h . Do godziny 11:00 temperatura wzrośnie do 12,3 st. Celsjusza, co pozwoli na komfortowy spacer lub poranną kawę na tarasie.

Popołudniowa prognoza dla Krakowa

W południe temperatura wzrośnie do 14,1 st. Celsjusza, a maksymalna wartość 16,2 st. Celsjusza zostanie osiągnięta około godziny 15:00. Dzięki bezchmurnemu niebu i łagodnemu wiatrowi o prędkości od 3,6 do 6,2 km/h, popołudnie będzie doskonałe na aktywności na świeżym powietrzu.

Indeks UV pozostanie niski, dzięki czemu nie ma potrzeby stosowania dodatkowej ochrony przeciwsłonecznej.

Wieczór i noc w Krakowie

Po zachodzie słońca temperatura zacznie stopniowo spadać. O godzinie 18:00 wyniesie około 11,6 st. Celsjusza, a do północy obniży się do 9,9 st. Celsjusza.

Noc będzie bezchmurna, z wiatrem o prędkości malejącej do 1,1 km/h. Wieczór idealnie nadaje się na spacer lub relaks na świeżym powietrzu, bez obaw o deszcz.

Prognoza godzinowa

Od 07:00 do 11:00 temperatura wzrośnie z 5,4 do 12,3 st. Celsjusza, przy bezchmurnym niebie. Wiatr osiągnie prędkość do 4,5 km/h.

Od 12:00 do 15:00 temperatura będzie się wahać od 14,1 do 16,2 st. Celsjusza, a pogoda pozostanie bezchmurna. Wiatr będzie słaby.

Od 16:00 do 19:00 temperatura spadnie z 15,4 do 11,1 st. Celsjusza. Wiatr osiągnie prędkość do 7,1 km/h.

Od 20:00 do północy temperatura obniży się z 10,7 do 9,9 st. Celsjusza, a wiatr osłabnie do 1,1 km/h.

Porównanie historyczne

Dzisiejsza pogoda będzie miłą odmianą po kilku chłodnych i pochmurnych dniach, jakie Kraków doświadczył w minionym tygodniu. W ostatnich dniach temperatura nie przekraczała 11,3 st. Celsjusza, a niebo było często zasnute chmurami.

Dzisiejsze bezchmurne niebo i wyższe temperatury to przyjemna zmiana, szczególnie po chłodnych dniach z początku tygodnia, kiedy termometry pokazywały zaledwie 4 st. Celsjusza.

Na dzisiejszy dzień warto zaplanować aktywności na świeżym powietrzu, takie jak spacer po parku lub rowerową wycieczkę. Cieszmy się tą złotą jesienią, zanim chłodniejsze dni znów zawitają do Krakowa.

