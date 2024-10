Ksiądz Michał Olszewski opuści areszt. "Kaucja została zaksięgowana"

- Przelew za księdza Michała Olszewskiego jest już zaksięgowany. On wie o tym, że jest wpłacone poręczenie, wie o tym, że będziemy je przyjmować. Zgodnie z procedurą prokuratura powinna po przyjeciu poręczenia natychmiast wysłać nakaz zwolnienia - tłumaczył mecenas.

Skwarzyński przekazał, że banki są na etapie księgowania przelewów za dwie zatrzymane urzędniczki, a proces powinien zakończyć się do godz. 11.

- Kaucję za księdza Michała Olszewskiego założył brat zakonny (...) Kaucję za panie urzędniczki wpłacił Michał Rachoń - dodał.

Poinformował, że cała trójka zostanie odebrana z aresztu przez swoich prawników. - Procedura wyjścia osadzonych jest długotrwała, szacuje się, że potrwa do dwóch godzin - powiedział.

- Ja jako obrońca, my jako cała strona broniąca się chcielibyśmy, żeby akt oskarżenia był już dzisiaj. Chcemy, żebyście wy państwo - mówił do dziennikarzy - jako opinia publiczna poznali te materiały. zobaczycie, że to jest sprawa polityczna, sprzeczna z prawem UE - zapowiadał.

Dodał, że celem tego postepowania jest "zbudowanie igrzysk kosztem wolności tych trzech osób".



W czwartek Sąd Apelacyjny postanowił warunkowo uchylić areszt po wpłaceniu kaucji przez trzy zatrzymane osoby - księdza Olszewskiego oraz dwóch urzędniczek.

Ksiądz Michał Olszewski i śledztwo ws. Funduszu Sprawiedliwości

Ksiądz Olszewski jest wśród podejrzanych w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości, z którego Fundacja Profeto miała otrzymać kilkadziesiąt milionów złotych.

Zarówno jej prezesa, jak i dwie urzędniczki Ministerstwa Sprawiedliwości: Urszulę D. i Karolinę K., zatrzymali funkcjonariusze ABW.

Decyzja wzbudziła poruszenie w wielu środowiskach. Jego zatrzymaniu zdecydowanie sprzeciwiła się opozycja. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński nazwał sprawę "próbą odwrócenia uwagi od codziennych problemów" i "pacyfikacją społeczeństwa".

Przeciwko uwięzieniu księdza Michała Olszewskiego i dwóch urzędniczek protestowało czterech byłych działaczy antykomunistycznych z Lublina.

Polsatnews.pl