- Mam nadzieję, że jeżeli już ktoś skieruje wnioski do prokuratury przeciwko działaniom komisji smoleńskiej, to prokuratura wreszcie zajmie się też tym, czym zajmowała się komisja smoleńska, czyli kwestią związaną z badaniem przyczyn katastrofy smoleńskiej. Mam nadzieję, że prokuratura sprawdzi, czy te badania były zasadne, czy niezasadne - powiedział prezydent Andrzej Duda odnosząc się do raportu dotyczącego działań podkomisji Antoniego Macierewicza.

- Przypomnijcie sobie, że w 2010 roku nie kto inny tylko pan premier Tusk podjął decyzję, że ta sprawa, to śledztwo nie będzie prowadzone w oparciu o polsko-rosyjską umowę dotyczącą statków powietrznych wojskowych, tylko nie wiadomo, dlaczego o konwencję dotyczącą lotniczych statków cywilnych, podczas gdy bez wątpienia był to samolot wojskowy, pilotowany przez wojskowych pilotów, będący w zasobach polskiej armii. Tymczasem z nieznanych przyczyn, ówczesny rząd na czele z Donaldem Tuskiem zgodził się, żeby Rosja mogła de facto prowadzić to śledztwo sama, tak to mielibyśmy udział w tym śledztwie - tłumaczył.



Prezydent stwierdził, że nigdy nie podano przyczyny takiej decyzji. Przypomniał za to, że wówczas miało miejsce "obściskiwanie się" premiera Tuska z Władimirem Putinem, co nazwał "wazeliniarstwem" wobec Rosji ze strony polskich władz.



- Taka była ówczesna rzeczywistość - dodał.

Andrzej Duda skomentował wpis Donalda Tuska. "Chciałbym, żeby odpowiedział"

Następnie odniósł się do komentarza Donalda Tuska względem Antoniego Macierewicza. "24 wnioski do prokuratury. Tak kończy architekt smoleńskiego piekła, prowokator i notoryczny kłamca, Antoni Macierewicz. To on na polecenie Jarosława Kaczyńskiego rozpętał polityczną wojnę domową, która ogarnęła cały kraj na długie lata. Zbrodnia i kara" - napisał w mediach społecznościowych premier.

- Ja bym chciał, żeby premier Tusk odpowiedział na czyje polecenie zgodził się, aby sprawa była realizowana na podstawie konwencji chicagowskiej a nie umowy między Polską a Rosją dotyczącą statków wojskowych - odparł Andrzej Duda.



Dodał, że chciałby, aby premier przestał "przerzucać odpowiedzialność i udawać, że sprawy katastrofy smoleńskiej i jego udziału w tak dramatycznie kompromitującym dla niego przebiegu działań śledczych nie było".



Prezydent stwierdził, że premier miał w tym swoją część i "wszyscy doskonale o tym pamiętają".