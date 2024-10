Poranek rozpocznie się chłodno, z temperaturą w okolicach 7,5 st. C. tuż po wschodzie słońca. Bezchmurne niebo zdominuje pierwsze godziny dnia, co powinno sprzyjać przyjemnym spacerom.

Do godziny 11 temperatura wzrośnie do około 11,2 st. Celsjusza. Wiatr będzie słaby, osiągając prędkość od 5,4 do 6 km/h, co dodatkowo zwiększy komfort przebywania na zewnątrz. Zachmurzenie zacznie się nasilać, lecz nie wpłynie znacząco na odczuwalną temperaturę.

Popołudniowa prognoza dla Warszawy

W południe termometry pokażą już około 12,5 st. Celsjusza. Pogoda pozostanie pochmurna, ale nie ma powodów do obaw o deszcz. W ciągu dnia temperatura wzrośnie do maksymalnych 14,3 st., a odczuwalna temperatura będzie niewiele niższa.

Wiatr nieco osłabnie, osiągając prędkość zaledwie do 4,1 km/h, co uczyni popołudnie wyjątkowo przyjemnym. Indeks UV pozostanie na niskim poziomie, co nie wymaga dodatkowych środków ochrony przeciwsłonecznej.

Wieczór i noc w Warszawie

Wieczorem temperatura zacznie powoli spadać, a o godzinie 18 osiągnie około 12,3 st. Celsjusza. Zachmurzenie będzie stopniowo wzrastać, osiągając duże w późnych godzinach wieczornych.

Noc przyniesie umiarkowane zachmurzenie, a temperatura spadnie do około 9,9 st. C. Wiatr nie przekroczy prędkości 6,3 km/h, co zapewni spokojny koniec dnia.

Prognoza godzinowa

- Od 7:00 do 11:00: Temperatura wzrośnie z 7,5 do 11,2 st. Celsjusza. Bezchmurne niebo zacznie się chmurzyć. Wiatr osiągnie prędkość do 6,0 km/h.

- Od 12:00 do 15:00: Temperatura wzrośnie z 12,5 do 14,3 st., przy zmiennym zachmurzeniu. Wiatr osłabnie do 4,1 km/h.

- Od 16:00 do 19:00: Temperatura spadnie z 14,2 do 11,9 st.. Zachmurzenie pozostanie umiarkowane, a wiatr osiągnie prędkość do 2,6 km/h.

- Od 20:00 do 23:00: Temperatura spadnie z 11,3 do 9,9 st. Celsjusza, przy dużym zachmurzeniu. Wiatr osiągnie prędkość do 6,3 km/h.

Porównanie historyczne

Dzisiejsza temperatura będzie znacznie wyższa w porównaniu do minionego tygodnia, kiedy to średnie temperatury oscylowały w okolicach 5-11 st. Celsjusza. Brak opadów oraz wyższe temperatury stanowią przyjemną odmianę po chłodniejszych dniach.

