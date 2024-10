W czwartek w magazynie sił zbrojnych USA w południowo-wschodnim mieście portowym Busan wybuchł pożar - podała agencja informacyjna Yonhap.

Ogień pojawił się o godzinie 18:31. Do gaszenia skierowano 160 pracowników i 51 sztuk sprzętu przeciwpożarowego. Według informacji agencji pożar wybuchł prawdopodobnie podczas prac hydraulicznych. Jak dotąd nie odnotowano żadnych ofiar.

Pożar został zgłoszony około godziny po tym, jak hydraulicy opuścili teren - podała stacja telewizyjna YTN. W magazynie nie było amunicji ani niebezpiecznych chemikaliów.

Busan. Pożar magazynu amerykańskiego wojska

Lokalne władze podniosły poziom reakcji o jeden stopień do poziomu 2. Oznacza to mobilizację służb i sprzętu gaśniczego z ośmiu do 11 pobliskich posterunków straży pożarnej - pisze Yonhap. W sieci i w lokalnych mediach pojawiły się nagrania pożaru. Widać na nich płomienie obejmujące duży budynek.

Władze miasta wysłały do mieszkańców wiadomości z ostrzeżeniem przed wdychaniem dymu.



Busan znajduje się 320 kilometrów na południowy wschód od Seulu, a magazyn znajduje się na terenie amerykańskiego obiektu wojskowego. Przechowywany jest tam sprzęt sprowadzany przez siły USA przez port w Busan - podała w mediach społecznościowych Nexta.

W Korei Południowej od środy przebywają prezydent Andrzej Duda wraz z żoną Agatą Kornhauser–Dudą. Na piątek zaplanowano ich wizytę w Busan. Prezydent ma odwiedzić zakłady Hyundai Rotem, producenta czołgów K2, i Hanwha Aerospace (producent armatohaubic K9 i wyrzutni rakiet Chunmoo).