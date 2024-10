- Nasi sojusznicy powinni wysłać do Polski kilka eskadr innych samolotów, aby dać nam czas na zbudowanie własnych zdolności, abyśmy mogli przekazać MiG-i, których ukraińscy piloci tak bardzo potrzebują - powiedział Piotr Łukasiewicz w rozmowie z Ukrinform.

Chargé d’affaires podkreślił, że w czasie pełnoskalowej wojny Polska przekazała Ukrainie części zamienne i samoloty MiG-29. Jak dodał, Polska obecnie przygotowuje "różne pakiety pomocowe dla Ukrainy". Przyznał, że nasz kraj uzbrojony jest jeszcze w około 10-15 myśliwców MIG-29.

- Nasz kraj przeprowadza obecnie zakrojoną na szeroką skalę transformację Sił Powietrznych - podkreślił Piotr Łukasiewicz. - Kupujemy nowe produkty od naszych partnerów: samoloty F-16 i F-35. Ale proces ten wciąż trwa, więc nie możemy sobie pozwolić na utratę nawet tych dziesięciu MiG-29, bo będziemy czuć się bezbronni - dodał.

Dyplomata zaapelował do sojuszników Polski, "aby pomogli nam wypełnić luki, które stworzy transfer MiG-ów".

Ukraina. Polski dyplomata o drodze do NATO. "Istnieją duże oczekiwania"

W wywiadzie poruszono także temat starań Ukrainy o przystąpienie do NATO. - Gdyby wspieranie Ukrainy w drodze do NATO było sportem olimpijskim, Polska byłaby (…) na podium - powiedział Ukrinformowi Piotr Łukasiewicz.

- Istnieją duże oczekiwania co do pozytywnej decyzji w nadchodzących miesiącach w sprawie zaproszenia i otwarcia procesu akcesyjnego do NATO. Jak mówiłem, nie ma lepszego prawnika dla Ukrainy w tej sprawie niż Polska. Jeśli postawicie się na naszym miejscu, będzie to w naszym żywotnym interesie, a także w interesie Łotwy, Litwy i Estonii - podkreślił.

O przekazaniu Ukrainie myśliwców mówił we wrześniu podczas wizyty w Kijowie szef MSZ Radosław Sikorski. - Rozważamy przekazanie kolejnych opcji sprzętu, w tym być może samolotów MiG-29, które są potrzebne dzisiaj do obrony nieba - stwierdził wówczas.