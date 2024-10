Grupa przemytników z Bytomia znalazła sprytny sposób na transport papierosów. Pracownicy zakładu pogrzebowego wyliczyli, że wewnątrz karawanu zmieści się około 160 tys. sztuk - których wartość to około 200 tys. złotych. Przemytnicy zostali zatrzymani do kontroli drogowej. Teraz grozi im do trzech lat więzienia.