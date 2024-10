O szkodliwości palenia papierosów powiedziano już wiele. A mimo to, jak wynika z danych Global Burden of Disease, 28,8 proc. dorosłych Polaków przyznaje się do tego szkodliwego nałogu. Jest to główny powód zgonów mężczyzn i drugi co do częstotliwości powód zgonów kobiet. Każdy papieros krok po kroku, rok za rokiem, przyspiesza procesy starzenia i uszkadza organy wewnętrzne.