W trakcie zajęć na krytym basenie we Wrześni (woj. wielkopolskie) dziewięciolatkowie zaczęli skarżyć się na drapanie w gardle i swędzenie skóry. Straż pożarna zdecydowała o ewakuacji całego obiektu. Jak ustalił polsatnews.pl, doszło do usterki systemu wentylacji, co sprawiło, że podniosła się temperatura wody. To z kolei sprawiło, iż bardziej odczuwalny stał się chlor.