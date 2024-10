Brytyjski wywiad ustalił, że Rosja nasiliła swoje ataki na ukraińskie statki na Morzu Czarnym. Powoduje to nie tylko starty dla Kijowa, ale także w znacznym stopniu opóźnia dostawy na Bliski Wschód i do Afryki. Wielka Brytania wraz z Norwegią zapowiedziały, że wyposażą ukraińską marynarkę wojenną w lepszy sprzęt taki jak m.in. morskie drony.

Downing Street wydało komunikat, w którym informuje, że Rosja nasiliła ataki na ukraińską infrastrukturę portową na Morzu Czarnym. W ocenie brytyjskiego wywiadu Władimir Putin najwyraźniej zlecił podejmowanie większego ryzyka podczas ataków i chce sprawić, aby "statki ze zbożem stały się ubocznymi ofiarami rosyjskiej kampanii".

Rosja nasila ataki na ukraińskie statki z żywnością

W oświadczeniu podkreślono, że opóźnia to dotarcie niezbędnej pomocy do Palestyńczyków i uniemożliwia transport niezbędnych dostaw zboża na globalne południe. Ponadto wzrost liczby ataków zbiega się z sezonem zbiorów na Ukrainie, która wciąż jest znaczącym dostawcą płodów rolnych, a to z kolei przekłada się na zachwianie globalnego bezpieczeństwa żywnościowego.

Zdaniem brytyjskiego wywiadu ataki opóźniły wypłynięcie z Ukrainy statku MV SHUI SPIRIT przewożącego olej roślinny przeznaczony dla Światowego Programu Żywnościowego w Palestynie. Dodatkowo miały być również zagrożone statki wyładowane zbożem przeznaczonym do Egiptu, dwa statki przewożące kukurydzę, której Ukraina jest drugim co do wielkości dostawcą do Chin, oraz przesyłki Światowego Programu Żywnościowego zmierzające do południowej Afryki.

- Niekontrolowane ataki Rosji na porty na Morzu Czarnym pokazują, że Putin jest skłonny zaryzykować globalne bezpieczeństwo żywnościowe, próbując zmusić Ukrainę do uległości - ocenił premier Keir Starmer. Dodał, że Putin "krzywdzi miliony bezbronnych ludzi w Afryce, Azji i na Bliskim Wschodzie, próbując zyskać przewagę w swojej barbarzyńskiej wojnie".

- Rosja nie szanuje norm i praw, którymi rządzi się nasz system międzynarodowy. Nie tylko ich nielegalna inwazja była jawnym atakiem na zasady Karty Narodów Zjednoczonych, ale sposób, w jaki prowadzili wojnę na Ukrainie, nie pokazuje szacunku dla życia ludzkiego ani konsekwencji ich inwazji na całym świecie - stwierdził.

Według informacji wywiadu wojskowego, w okresie od 5 do 14 października 2024 roku co najmniej cztery statki handlowe zostały trafione rosyjską amunicją.

Wielka Brytania wspiera Ukrainę

Kilka dni temu rząd Wielkiej Brytanii zdecydował o przyznaniu Ukrainie dodatkowych 2,26 mld funtów w ramach programu pożyczek G7. Zostaną one spłacone przez zyski z unieruchomionych rosyjskich aktywów suwerennych. Dodatkowo Wielka Brytania i Norwegia zapowiedziały dostarczenie ukraińskiej marynarce wojennej m.in. bezzałogowe okręty nawodne, znane jako morskie drony.

"Brutalne i bezładne ataki Rosji nie ograniczają się wyłącznie do Morza Czarnego. Siły Putina w tym roku atakowały również infrastrukturę cywilną na Ukrainie. Ich celem jest utrudnienie życia Ukraińcom, zwłaszcza w obliczu nadchodzącej zimy" - podkreślono w komunikacie.

Dane wywiadowcze wskazują, że od lutego 2022 r. doszło do 1522 ataków na system opieki zdrowotnej na Ukrainie, a 774 ataki uszkodziły lub zniszczyły szpitale i kliniki.