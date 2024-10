Najdłuższy most na świecie. Znajduje się tuż przy granicy z Polską

Jeśli chcemy wyjechać za granicę, by zobaczyć coś wyjątkowego, wcale nie musimy szykować się na długą podróż. Do długiej listy powodów, by wybrać się do Czech, można dopisać Sky Bridge 721 w gminie Dolní Morava - najdłuższy wiszący most na świecie. Ta konstrukcja robi wrażenie.

Liczby mówią same za siebie. Udostępniona dla pieszych kładka Sky Bridge 721 unosi się 95 metrów nad ziemią. W swoim najwyższym punkcie znajduje się ponad kilometr nad poziomem morza. Jej długość, jak sama nazwa wskazuje, to 721 metrów.

Jest szeroka na 1,2 metra, a za stabilność odpowiada sześć lin nośnych (każda może udźwignąć 360 ton) i 60 lin wiatrowych. Koszt inwestycji wyniósł 200 milionów czeskich koron (ok. 35 milionów złotych). Budowano ją dwa lata.

Najdłuższy pieszy most wiszący. Jest bardzo blisko Polski

Same liczby nie oddają jednak tego, jak wyjątkowa jest to budowla. Sky Bridge 721 rozpościera się nad doliną Młyńskiego Potoku w Masywie Śnieżnika. Prowadzi od schroniska Slaměnka do góry Chlum. Pokonując tę trasę warto przyjrzeć się majestatowi sudeckich gór i dolin.

Twórcy tej turystycznej atrakcji przekonują, że pozwala ona "poznać lokalną przyrodę i historię". Aby mocniej odczuć wrażenia, przygotowano specjalną ścieżkę edukacyjną wypełnioną zadaniami. Można też wziąć udział w grze z elementami rzeczywistości rozszerzonej i z pomocą smartfona zanurzyć się w ostatnich dekadach czeskiej historii widzianej oczami nastolatka.

Na zawieszony most przybywają całe grupy turystów. Pokonanie go oraz ukończenie ścieżki edukacyjnej zajmuje około 1,5 godziny. W zależności od pakietu ceny biletów dla dorosłych wahają się od 440 do 1220 koron (czyli ok. 75-210 złotych).

Sky Bridge 721 leży blisko polskiej granicy. Z Boboszowa na Ziemi Kłodzkiej do gminy Dolní Morava jedzie się kilkanaście minut. Wycieczka z Wrocławia w tę część Sudetów zajmuje niewiele ponad dwie godziny.

Pomysłodawcy mostu wykorzystali bliskość i zainteresowanie turystów z naszego kraju. Czechy to państwo, które Polacy chętnie odwiedzają, a ten konkretny teren rocznie wizytują setki tysięcy z nich. Opisywana inwestycja nie jest jedynym punktem przyciągającym zwiedzających.

Sky Bridge 721. W pobliżu jest wiele atrakcji

W pobliżu samej kładki znajduje się "ścieżka w obłokach", czyli wieża widokowa wzbogacona o zjeżdżalnię. Ta dostępna dla pieszych konstrukcja ma 710 metrów długości i znajduje się 55 metrów nad ziemią oraz ponad 1100 metrów nad poziomem morza.

Amatorzy mocnych wrażeń mogą odbyć szaloną podróż Mamucią Kolejką Górską. Jest długa na trzy kilometry i osiąga się na niej prędkość rzędu 50 km/h.

Okolica, poza ścieżkami górskimi, zainteresuje też pasjonatów historii. W pobliżu opisywanych atrakcji leżą bunkry, powstałe przed II wojną światową. Do części z nich możliwe jest wejście.

A kto już wystarczająco nacieszy się naturą, może wybrać się do jednego z przygranicznych czeskich miast. Kilkadziesiąt minut drogi od Dolní Moravy leży Lanškroun. Malownicze miasto przykuwa uwagę renesansowym rynkiem z charakterystycznym ratuszem. Posiada również godną uwagi ofertę gastronomiczną.

