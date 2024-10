Dzisiejsza prognoza pogody dla Warszawy przewiduje umiarkowane zachmurzenie i przyjemne temperatury. Maksymalna temperatura osiągnie 15,1 stopnia Celsjusza, a minimalna wyniesie 9,2 stopnia. Dzień zacznie się wschodem słońca o godzinie 07:13, a zakończy zachodem o 17:26. To dobry dzień na spacery i aktywności na świeżym powietrzu, zwłaszcza że prawdopodobieństwo opadów wynosi zero procent.

Poranek w Warszawie

Od wschodu słońca do godziny 11:00, temperatura wzrośnie z 9,4 do 12,1 st. Celsjusza. Poranek rozpocznie się bezchmurnym niebem, ale już od godziny 8:00 przewidywane jest lekkie zachmurzenie. Prędkość wiatru będzie się st.owo zmniejszać, zaczynając od 12,6 km/h, aż do 14,7.

Popołudniowa prognoza dla Warszawy

W godzinach popołudniowych, od 12 do 17, temperatura osiągnie swoje maksimum, oscylując w zakresie od 13,4 do 15,1 st. Celsjusza. Zachmurzenie będzie umiarkowane, ale nie spodziewane są opady. Wiatr będzie wiał z prędkością około 15 km/h, co nie powinno przeszkadzać w korzystaniu z uroków jesieni. Indeks UV pozostaje niski, więc nie ma obaw o nadmierne promieniowanie słoneczne.

Po godzinie 18 temperatura zacznie stopniowo spadać, wynosząc od 13 do 9,9 st. Celsjusza do północy. Wieczór i noc będą charakteryzować się większym zachmurzeniem, ale nie przewiduje się opadów. Wiatr uspokoi się do prędkości 5 km/h, a niebo będzie miejscami bezchmurne, co może sprzyjać obserwacji gwiazd.

Prognoza godzinowa

Od 6:00 do 9:00 temperatura będzie wynosić od 9,8 do 9,9 st. Celsjusza, przy umiarkowanym zachmurzeniu. Wiatr będzie wiał z prędkością od 12 do 14 km/h.

Od 10:00 do 13:00 temperatura wzrośnie z 11 do 14,4 st. Zachmurzenie będzie umiarkowane, a prawdopodobieństwo opadów niskie.

Od 14:00 do 17:00 temperatura osiągnie 15,1 st. Zachmurzenie będzie małe, a wiatr osiągnie prędkość 15 km/h.

Od 18:00 do 21:00 temperatura spadnie z 13,0 do 10,6 st., przy umiarkowanym zachmurzeniu. Wiatr osłabnie do 5 km/h.

Od 22:00 do 23:00 temperatura będzie się wahać od 10,2 do 9,9 st. Celsjusza, a niebo będzie bezchmurne. Wiatr pozostanie słaby.

Porównanie historyczne

Analizując ostatnie pięć dni, można zauważyć, że dzisiejsze temperatury będą znacznie wyższe niż te obserwowane w poprzednim tygodniu, kiedy to temperatura nie przekraczała 5,5 st. Celsjusza. Dni były wtedy bezchmurne, co kontrastuje z dzisiejszym zapowiadanym umiarkowanym zachmurzeniem.

