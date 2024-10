Godzinowa prognoza dla Krakowa na dziś. Co nas czeka?

Dzisiaj w Krakowie czeka nas pochmurna środa, choć bez opadów, co powinno ucieszyć mieszkańców. Temperatura maksymalna osiągnie 15,5 stopni Celsjusza, a minimalna spadnie do 8,6 stopni. Wschód słońca nastąpi o 7:13, a zachód o 17:35, co daje nam nieco ponad 10 godzin dziennego światła.

Poranek w Krakowie

Poranek w Krakowie zacznie się od dużego zachmurzenia, które będzie towarzyszyć nam aż do południa. Temperatura w godzinach porannych, od 7 do 11, będzie się wahać od 11,1 do 13,3 st. Celsjusza, z odczuwalną temperaturą bliską rzeczywistej. Wiatr będzie łagodny, osiągający prędkość od 6,4 do 4,1 km/h, co sprawi, że poranna kawa na świeżym powietrzu może być całkiem przyjemna. Nie przewiduje się opadów, a indeks UV pozostanie niski, co nie wymaga dodatkowej ochrony przeciwsłonecznej.

Popołudniowa prognoza dla Krakowa

Popołudnie przyniesie nam nieco cieplejszą aurę, z temperaturą wzrastającą do 15,5 st. Celsjusza. W godzinach od 12 do 17 zachmurzenie pozostanie umiarkowane, a prędkość wiatru spadnie do 6,7 km/h, co sprzyja spacerom lub aktywnościom na świeżym powietrzu. Prawdopodobieństwo opadów pozostanie na poziomie zerowym, co oznacza, że parasole można zostawić w domu.

ZOBACZ: Prognoza IMGW na zimę. Przyszykuj się na obfite opady

Wieczorem, od 18:00, temperatura zacznie się stopniowo obniżać, osiągając 10,7 st. Celsjusza o godzinie 19 i 8,6 st. Celsjusza w późnych godzinach nocnych. Zachmurzenie będzie się zmniejszać, a wiatr uspokoi się do prędkości od 5,1 do 2,3 km/h.

Godzinowa prognoza dla Krakowa

Od 6:00 do 9:00 temperatura wyniesie od 11,4 do 11 st. Celsjusza, z dużym zachmurzeniem. Wiatr osiągnie prędkość od 8,3 do 6,4 km/h.

W godzinach od 10:00 do 13:00 temperatura wzrośnie z 12,2 do 14,9 st., a niebo będzie się przejaśniać.

Po południu, od 14:00 do 17:00, temperatura utrzyma się w granicach 15,3-13,4 st., z umiarkowanym zachmurzeniem i łagodnym wiatrem.

Wieczorem, od 18:00 do 23:00, temperatura spadnie z 11,5 do 8,6 st. Celsjusza, z małym zachmurzeniem i słabym wiatrem.

ZOBACZ: Pokazali "mapy grozy". Pogodowy chaos zacznie się za kilka dni

Porównanie z minionym tygodniem

W porównaniu do poprzednich dni, dzisiejsza pogoda w Krakowie będzie zdecydowanie łagodniejsza. Ostatnie dni były chłodniejsze, z temperaturami oscylującymi wokół 4 st. Celsjusza i dużym zachmurzeniem, a dzisiejsza środa przyniesie wyraźne ocieplenie. Warto to wykorzystać, planując aktywności na świeżym powietrzu.

WIDEO: Prognoza pogody - poniedziałek, 21 października - rano Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

red. / polsatnews.pl