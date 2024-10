We wtorek magazyn "National Geographic" opublikował coroczną listę najlepszych kierunków podróży na 2025 rok. - Biorąc pod uwagę złożoność czasów, w których żyjemy i wyzwania, z jakimi zmaga się tak wiele miejsc na świecie, chcieliśmy skupić się na rzeczach, które będą świetną zabawą, oddadzą radość podróżowania - powiedział CNN redaktor naczelny pisma Nathan Lump.

Najlepsze kierunki na podróż w 2025 roku. Ranking "National Geographic"

Zestawienie zawiera 25 miejsc, z czego zdecydowaną większość stanowią propozycje atrakcji w Ameryce oraz Azji. Jednak nie zabrakło również europejskiego akcentu.

Na pierwszym miejscu jest miasto Antigua znajdujące się w Gwatemali. Słynie przede wszystkim z trzech wulkanów, na które można się wspinać. jeden z nich - de Fuego jest jednym z najbardziej aktywnych wulkanów na świecie. W okresie świątecznym można tam również podziwiać kwiatowe dywany, które stanowią jedną z głównych atrakcji turystycznych. Antigua jest także na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Drugie miejsce to narodowy las Ocala na Florydzie. Zdaniem redakcji 2025 rok to idealny czas, aby odwiedzić jedno z ostatnich dzikich miejsc na Florydzie. Jest to drugi co do wielkości narodowy rezerwat leśny w Stanach Zjednoczonych, który obejmuje ok. 1570 km kwadratowych. Na turystów czeka 600 naturalnych jezior i stawów.

Podium zamyka Bangkok w Tajlandii. "Znajdują się tam lśniące wieżowce, które mieszają się z luksusowymi centrami handlowymi i ekskluzywnymi hotelami, a miasto samo w sobie jest gorącym punktem sztuki i designu" - rekomenduje czasopismo. Turyści chętnie odwiedzają m.in. Wat Chaiwatthanaram, czyli buddyjską świątynię z czasów XVII wieku.

Dalej na liście polecanych kierunków są archipelag Raja Ampat w Indonezji oraz miasto Guadalajara w zachodnio-pacyficznej części Meksyku. Na szóstej pozycji znajduje się pierwsze europejska propozycja. Są to klasztory cenobickie we Włoszech.

Co zwiedzić w Europie? Są atrakcje z Rumunii czy Irlandii

W kolejnej części zestawienia są miasto Los Angeles w Kalifornii, Grenlandia oraz japońska Kanazawa, która m.in. jest siedzibą potężnego klanu Maeda. Pierwszą dziesiątkę zamyka podróż luksusowym pociągiem Eastern & Oriental Express, który przewozi pasażerów między Singapurem, Malezją i Tajlandią.

W zestawieniu wśród propozycji na terenie Europy znalazł się także archipelag około 200 wysp na północnym zachodzie Szkocji - Hebrydy Zewnętrzne, drugie co do wielkości miasto Irlandii - Cork, a także największy archipelag w Szwecji i jeden z największych archipelagów na Bałtyku - Archipelag Sztokholmski oraz miasto Braszów (Brassó) w środkowej Rumunii.