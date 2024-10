Wizyta Donalda Trumpa w jednej z restauracji McDonald's wciąż budzi zainteresowanie. Media ujawniają, że wiele osób skrytykowało sieć za to, iż włącza się do prezydenckiej kampanii. W odpowiedzi na to firma wystosowała do swoich pracowników wewnętrzne pismo, w którym tłumaczy, iż nie popiera żadnego z kandydatów. Jest jednak dumna, że jej marka stanowi ważny element codziennego życia Amerykanów.