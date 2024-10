Dziś Warszawa przywita swoich mieszkańców dużym zachmurzeniem, jednak bez opadów. Maksymalna temperatura wyniesie 18,7 st. Celsjusza, a minimalna 11,9 st. Wiatr będzie wiał z prędkością do 14,5 km/h, co nie powinno przeszkadzać w codziennych aktywnościach. Wschód słońca nastąpi o 7:11, a zachód o 17:28, co oznacza, że dzień będzie trwał nieco ponad 10 godzin.

Poranek w Warszawie zapowiada się dość pochmurno, ale spokojnie. Od wschodu słońca do godziny 11:00 temperatura będzie się stopniowo podnosić z 11,9 do 15,2 st. Celsjusza. Zachmurzenie duże utrzyma się przez cały ranek, jednak nie przewiduje się opadów.

Wiatr będzie łagodny, osiągając prędkość od 7,4 do 12,2 km/h. Indeks UV pozostanie niski, co jest typowe dla tej pory roku.

Popołudniowa prognoza dla Warszawy

W godzinach popołudniowych, między 12:00 a 17:00, temperatura wzrośnie do 18,7 st. Celsjusza. Zachmurzenie pozostanie duże, choć może się nieco zmniejszyć, dając szansę na przejaśnienia. Wiatr w ciągu dnia będzie nieco silniejszy, z prędkością do 14 km/h, ale nadal nie powinien sprawiać większych problemów.

Prawdopodobieństwo opadów jest bliskie zeru, co sprzyja spacerom i aktywnościom na świeżym powietrzu.

Wieczór i noc w Warszawie

Wieczorem, od 18:00 do północy, temperatura stopniowo spadnie do około 12,9 st. Niebo zacznie się przejaśniać, a w nocy możliwe będą okresy bezchmurne. Wiatr osiągnie maksymalnie 14,5 km/h, co może powodować lekkie ochłodzenie. Noc będzie spokojna, bez ryzyka opadów.

Prognoza godzinowa

Od 6:00 do 9:00 temperatura wzrośnie z 11,9 do 12,7 st. Celsjusza przy dużym zachmurzeniu i wietrze o prędkości do 9 km/h.

W godzinach 10:00-13:00 temperatura podniesie się z 13,8 do 17,5 st., a wiatr przyspieszy do 13,8 km/h.

Od 14:00 do 17:00 utrzyma się temperatura w zakresie 18,2-18,7 st. z wiatrem o prędkości do 14 km/h.

Wieczorem, między 18:00 a 21:00, temperatura spadnie z 15,6 do 13,7 st. Celsjusza, a niebo stopniowo będzie się przejaśniać. Nocą, od 22:00 do północy, utrzyma się temperatura około 12,9 st. Celsjusza, z bezchmurnym niebem i wiatrem do 12,5 km/h.

Porównanie historyczne

Patrząc na dane z ostatnich pięciu dni, dzisiejsza temperatura będzie znacząco wyższa niż w poprzednim tygodniu, kiedy notowano wartości poniżej 6,5 st. Celsjusza. Wysokie, jak na październik, temperatury mogą być miłym zaskoczeniem po chłodniejszych dniach. Brak opadów i delikatny wiatr również stanowią pozytywną zmianę w porównaniu do zamgleń z 16 października.

Na koniec warto pamiętać, że mimo braku intensywnego słońca, jesienne spacery w tak łagodnych warunkach mogą być niezwykle relaksujące. Może to doskonała okazja, by wybrać się na krótki spacer po parku lub odwiedzić jedną z warszawskich kawiarni?

red / polsatnews.pl