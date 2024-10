W Niemczech po raz pierwszy wykryto zakażenie nowym wariantem mpox klad 1b. Informacje w tej sprawie przekazał we wtorek Instytut im. Roberta Kocha, ale tzw. pacjent zero został zdiagnozowany w piątek. Podkreślono, że do zakażenia doszło za granicą. Jak podkreślili specjaliści, nie widzą zwiększonego ryzyka dla Niemców, ale "bardzo uważnie monitorują sytuację".

Agencja AFP ustaliła, że zakażenie zostało wykryte u 33-letniego mężczyzny w Kolonii. - Można przypuszczać, że pacjent zaraził się w kraju Afryki Wschodniej - powiedziała rzeczniczka resortu zdrowia Nadrenii Północnej-Westfalii.

Mpox. Nowy wariant "małpiej ospy" wykryty w Niemczech

Mężczyzna jest mieszkańcem wspomnianego miasta i aktualnie przebywa w izolatce miejscowego szpitala. Chory został przebadany, gdy tylko pojawiły się u niego objawy. Rzeczniczka ministerstwa zapewniła, że wszystkie osoby z otoczenia 33-latka zostały już zidentyfikowane i przebadane przez lokalne jednostki opieki zdrowotnej.

Nowy wariant klad 1b krążył w tym roku w Demokratycznej Republice Konga, ale został również wykryty w kilku innych krajach afrykańskich, a teraz coraz częściej pojawia się w Europie.

Mpox, a dawniej małpia ospa, to wirusowa choroba odzwierzęca. Zazwyczaj jest ona przenoszona przez drobne ssaki i występuje w lasach tropikalnych w zachodniej i środkowej Afryce. Pierwszy raz na Starym Kontynencie wirus został zdiagnozowany w Szwecji.

Rośnie liczba zakażeń wirusem mpox

Choroba jest klasyfikowana jako bardzo zakaźna i przenosi się poprzez bliski kontakt. Do objawów należy ból mięśni, gorączka, ból głowy oraz zmiany skórne przypominające wysypkę towarzyszącą ospie wietrznej. Choroba ma dwa główne podtypy: klad 1 i klad 2.

Oprócz kladu 1, który atakuje głównie dzieci, w Demokratycznej Republika Konga pojawił się nowy szczep, zwany kladem 1b. Jego przypadki odnotowano również w Burundi, Kenii, Rwandzie i Ugandzie. Pojedyncze przypadki wykryto również w Szwecji i Tajlandii.

W sierpniu Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła mpox globalnym zagrożeniem dla zdrowia publicznego. Stało tak się po raz drugi w ciągu ostatnich dwóch lat. W lipcu 2022 r. WHO ogłosiła międzynarodowy stan zagrożenia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa.