Branża lotnicza w Indiach pogrążyła się w chaosie. Wszystko przez 90 fałszywych alarmów dotyczących rzekomego podłożenia bomby, do których doszło w przeciągu ostatniego tygodnia. Jak zauważył "The Guardian", suma zgłoszeń osiągnęła "niespotykaną" dotąd skalę.

Fałszywe groźby informujące o ataku bombowym odnotowano na kilku indyjskich i międzynarodowych lotniskach. Głównym celem ataków były główne indyjskie linie lotnicze, takie jak Air India, Vistara, SpiceJet i IndiGo, ale sytuacja dotknęła też American Airlines, Jet Blue i Air New Zealand.



Większość zgłoszeń dotyczących rzekomych bomb wysłano poprzez pocztę elektroniczną albo opublikowano je z anonimowych kont na platformach społecznościowych. Najwięcej gróźb pod adresem linii lotniczych odnotowano w weekend. W sobotę doszło do 30 fałszywych alarmów, za to w niedzielę do około 20 kolejnych.

Popłoch wśród pasażerów. Lotnictwo w Indiach pogrążone w chaosie

Sytuacja doprowadziła do licznych perturbacji w funkcjonowaniu lotnisk. W związku z tym wiele lotów wstrzymano, część przekierowano, a inne przetransportowane w bezpieczne miejsce przy pomocy myśliwców. Część lotów była ostatecznie opóźniona nawet o kilka dni. Doniesienia o bombach wywołały również powszechny popłoch wśród pasażerów.

Przepisy zmuszają służby do interwencji w przypadku każdego możliwego zagrożenia, co oznacza, że dziesiątki lotów były zmuszone do zmiany trasy i awaryjnego lądowania w krajach trzecich. Nieplanowane lądowania odbyły się m.in. w Niemczech czy Turcji, jednak nie w każdym przypadku takie lądowanie było możliwe.



W niedzielę Afganistan odmówił zgody na awaryjne lądowanie samolotu indyjskiej linii Vistara. Samolot leciał do Frankfurtu, gdy nagle otrzymano informację, że na pokładzie ktoś mógł podłożyć bombę. W rezultacie samolot musiał zawrócić w kierunku Indii.

Fałszywe groźby o podłożeniu bomb. Sprawcy zostaną "należycie ukarani"

Minister lotnictwa cywilnego Indii nazwał wzrost liczby fałszywych alarmów "sprawą budzącą poważne zaniepokojenie". Stwierdził, że "osoby odpowiedzialne za zakłócenia zostaną zidentyfikowane i należycie ukarane".

Służby badają sprawę, jednak do tej pory nie udało ustalić się motywu ani źródła fałszywych gróźb.



Skala tego przypadków w Indiach nigdy nie osiągnęła takiego poziomu. Brytyjski dziennik przypomniał, że indyjski sektor lotniczy w latach 2014-2017 otrzymał łącznie około 120 gróźb dotyczących incydentów bombowych.