Jak powiadomiła w poniedziałek Kancelaria Prezydenta, Andrzej Duda podpisał tego dnia ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. W komunikacie czytamy, iż zmienione prawo ma zapewnić "stabilny system finansowania" samorządów, a do jego głównych celów należy m.in. oparcie finansowania jednostek na podatkach PIT oraz CIT.

Nowe przepisy mają ponadto w sposób "obiektywny i algorytmiczny" naliczać środki finansowe należne danemu samorządowi, a także "ograniczyć nadmiernie rozbudowany przepływ środków pomiędzy budżetem państwa a JST, realizowanego w formie tzw. janosikowego".

"Janosikowe" znika. Co pojawi się w zamian?

Co ten ostatni punkt oznacza dla dużych miast, które - od ponad 20 lat obowiązywania "janosikowego" - musiały płacić spore sumy trafiające następnie do budżetów mniejszych samorządów? "Rzeczpospolita" tłumaczy, iż ten parapodatek, płacony przez metropolie tylko dlatego, że są danej wielkości, zastąpi mechanizm korekty zamożności.

Pod uwagę będą brane dochody podatkowe oraz subwencja ogólna. - Jeśli zamożność danej gminy przekroczy 120 procent średniej, to dostanie ona tylko połowę tego, co by dostała. Po prostu zostaną ograniczone jej dochody, a nie będzie musiała nic dopłacać do budżetu państwa – mówił dziennikowi Marek Wójcik, ekspert ds. legislacyjnych Związku Miast Polskich.

Specjalista podkreślił, iż nowy system wejdzie w życie w pełni w 2026 roku; pilotaż przewidziany jest na nadchodzący 2025. Dodatkowo podpisana przez prezydenta ustawa zmieni sposób naliczania dochodów z PIT oraz CIT. Pod uwagę brany będzie procent od dochodów podatników danego podatku z konkretnej JST, a nie od podatku należnego, czyli po odliczeniu ulg i zwolnień.

Kilkanaście miliardów złotych więcej dla samorządów w 2025 roku

"Rz" podaje, że w miejscu części subwencji ogólnej dla samorządów pojawią się "potrzeby finansowe" JST. Będzie ich pięć rodzajów: wyrównawcze, oświatowe, rozwojowe, ekologiczne i uzupełniające. "Jeśli dochody z udziału w PIT i CIT danej JST okażą się niewystarczające (...), samorząd dostanie subwencję ogólną z budżetu państwa" - uzupełnia gazeta.

Resort finansów szacuje, że dzięki znowelizowanym przepisom dochody samorządów wzrosną w przyszłym roku o 16 mld zł. – Wciąż powinniśmy wspierać biedniejsze samorządy. Jednak należy od nich wymagać, by poza tkwieniem w biedzie przedstawiły program obliczony na wyjście z tej biedy - przekonywał Marek Wójcik.

