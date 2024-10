W piątek na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt ustawy o rejestrowanych związkach partnerskich, którego autorem jest minister ds. równości Katarzyna Kotula.

W "Gościu Wydarzeń" polityk mówiła o kompromisach, na jakie musiała się zgodzić Nowa Lewica. - Ponieważ był duży sprzeciw w przypadku przysposobienia, nawet nie zewnętrznego, tylko dla partnerów i partnerek, którzy razem wychowują dzieci - zrezygnowaliśmy z tego - powiedziała.

Związki partnerskie. Ustępstwa w projekcie ustawy

Dodała, że w projekcie musiała zrezygnować też z "uroczystości". - Jak to będzie wyglądało? Dwie osoby udają się do urzędu stanu cywilnego i składają oświadczenie woli, że chcą zawrzeć rejestrowany związek partnerski - opisywała. Minister ds. równości ubolewała, że jest to sprawa "techniczna". - To sucha procedura pozbawiona magicznego momentu szczęścia - oceniła.

W projekcie nie ma mowy o adopcji, pojawia się za to pojęcie pieczy. - Ona w większości będzie dotyczyła par hetero, ale jest przeznaczona też dla par jednopłciowych - mówiła.

Podała przykład kobiety, która z dziećmi odchodzi od męża do innego mężczyzny. - On pomaga, wspiera ją finansowo, tworzy wieź z tymi dziećmi, to chcielibyśmy, żeby mógł podejmować decyzje w zakresie spraw dotyczących edukacji czy zdrowia - mówiła i dodała, że "w takim przypadku musi być zgoda drugiego rodzica biologicznego".

Wicemarszałek z PSL: To nie jest projekt rządowy

Wygląda jednak na to, że dla Polskiego Stronnictwa Ludowego, które jeszcze przed zmianami w projekcie sprzeciwiało się ustawie, kompromis nie jest wystarczający.

W niedzielę wieczorek wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski napisał w mediach społecznościowych, że projekt na stronie RCL-u "nie jest ustawą rządową" ."To jest ustawa, którą zgłosiła pani minister Kotula i obwieściła niezgodnie z prawdą, że jest to ustawa rządowa. Ta ustawa pojawiła się bez uzgodnień koalicyjnych" - zaznaczył polityk w serwisie X.

Na jego wpis zareagowała szefowa klubu Lewicy Anna Maria Żukowska. "A na jakiej stronie internetowej jest projekt tej ustawy? Na stronie Katarzyny Kotuli?" - zapytała posłanka.