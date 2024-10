Chris Hoy w lutym tego roku za pośrednictwem mediów społecznościowych poinformował, że walczy z nowotworem. Okazało się, że były kolarz ma raka prostaty. Sportowiec zdawał się być pełen optymizmu i nadziei. W ostatnich czasie choroba zaczęła postępować.

Chirs Hoy walczy z nowotworem. Lekarze przekazali dramatyczne informacje

W rozmowie z "Sunday Times" Hoy podzielił się dramatyczną informacją. Okazało się, że zaatakowane zostały jego kości, a lekarze ocenili, że pozostało mu od dwóch do czterech lat życia.

Badania wykazały obecność guzów na jego ramieniu, miednicy, biodrze, kręgosłupie i żebrze. "Jakkolwiek nienaturalne by się to nie wydawało, taka jest natura. Wszyscy się urodziliśmy i wszyscy umieramy. To jest po prostu część procesu" - skomentował sportowiec.

Hoy tłumaczył, co pozwala mu zachować spokój. "Z ręką na sercu przez większość czasu jestem całkiem pozytywny i mam prawdziwe szczęście. To jest większe niż igrzyska olimpijskie. To większe niż cokolwiek innego. Chodzi o docenienie życia i znalezienie radości" - wyjaśnił powód swojego spokoju.

Sir Chris Hoy szkocki kolarz tytuł szlachecki uzyskał w 2008 roku, co było wyrazem uznania dla jego sportowego dorobku. To drugi najbardziej utytułowany brytyjski olimpijczyk.

Na koncie ma sześć złotych medali z igrzysk w Atenach, Pekinie i Londynie. Hoy karierę zakończył w 2013 roku. W ostatnich latach regularnie komentował w BBC Sport transmisje z zawodów kolarskich.