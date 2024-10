- Kierowca pojazdu ciężarowego nie przyznał się do winy, wystąpimy do sądu z wnioskiem o zastosowanie środków zapobiegawczych - przekazała w niedzielę Marcin Kurzępa z Prokuratury Okręgowej w Gdańsku. Kierowca ciężarówki wczesnym popołudniem został doprowadzony w kajdanach na przesłuchanie, gdzie usłyszał zarzuty.

Kierowca w niedzielę usłyszał zarzuty spowodowania katastrofy w ruchu lądowym. Przedstawiciel prokuratury przekazał w niedzielę po południu, że w takcie przesłuchania 37-latek nie przyznał się do winy.

Grozi mu do 15 lat pozbawienia wolności.

Prokuratura wystąpiła o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci aresztu tymczasowego. Posiedzenie sądu w tej sprawie odbędzie się prawdopodobnie jeszcze dzisiaj.

W karambolu na S7 zginęły cztery osoby, w tym dwoje dzieci. Kolejnych 19 osób zostało rannych, a 15 wymagało hospitalizacji.

Wcześniej prokuratura ujawniła, że 37-latek, który prowadził ciężarówkę, nie był pod wpływem substancji psychoaktywnych. W chwili zdarzenia był całkowicie trzeźwy.

Karambol na S7. Szczegóły wypadku

Prokurator dodał, że samochód wytracił prędkość w ok. 10 sekund. To oznacza, że wytracił prędkość nie wskutek hamowania, a wskutek uderzenia w samochody i barierę. Badanie telefonu nie wykazało, aby był używany w momencie kolizji.



Jeszcze dziś podejrzany usłyszy zarzuty i będzie miał możliwość złożenia wyjaśnień - już w charakterze podejrzanego.

- Jeżeli chodzi o tę katastrofę to zostało wszczęte postępowanie w kierunku przestępstwa spowodowania katastrofy w ruchu lądowym, zagrażającej życiu i zdrowiu wielu osób - przekazuje prokuratura w Gdańsku. Czyn ten jest zagrożony karą pozbawienia wolności od dwóch do 15 lat.

Łącznie w karambolu brało udział 56 osób, a 15 osób hospitalizowano. - Dwie osoby są w stanie ciężkim. Niestety mamy cztery ofiary - przekazuje rzecznik prokuratury.

Udało się zidentyfikować dwie ofiary - to chłopcy w wieku siedmiu i 10 lat. W przypadku dwóch pozostałych ofiar potrzebne są badania DNA, aby mieć całkowitą pewność co do ich tożsamości. Ofiary są z dwóch różnych pojazdów.