Codziennie, aż do dnia wyborów w USA, Elon Musk zamierza organizować loterię pieniężną. Jeden ze zwycięzców lub zwyciężczyń otrzyma czek na milion dolarów. Warunek? Podpisanie petycji rzekomo chroniącej dwie pierwsze poprawki do Konstytucji USA. Według ekspertów miliarder chce poszerzyć wyborczą bazę danych, aby Donald Trump zoptymalizował swój wynik i sięgnął po wygraną w stanach wahających się.

Elon Musk obiecał, że jego komitet America Pac, popierający Donalda Trumpa, będzie przekazywał milion dolarów dziennie aż do dnia wyborów osobie (wybranej w losowaniu - red.), która podpisze jego internetową petycję ws. zwiększenia ochrony dwóch pierwszych poprawek Konstytucji.

"Pierwsza i Druga Poprawka gwarantują wolność słowa i prawo do posiadania broni. Podpisując się poniżej, deklaruję poparcie dla Pierwszej i Drugiej Poprawki" - czytamy w petycji.

Wybory prezydenckie w USA. Elon Musk zachęca do głosowania

Pierwszy milion trafił już do mieszkańca Pensylwanii - Johna Dreher. Podczas wręczania czeku Elon Musk zachęcał wszystkich do rejestracji na wybory i wcześniejszego oddania głosu.

Petycja America Pac skierowana jest do każdego zarejestrowanego wyborcy w Pensylwanii - niezależnie od politycznych preferencji. Miliarder zachęca także zdeklarowanych demokratów do wyrażanie poparcia dla jego petycji.

Światowe media doszukują się jednak drugiego dna ruchu miliardera. Analitycy dostrzegli, że podpisując dokument, sygnatariusz wyraża zgodę zebranie jego danych. Te następnie trafiają do bazy republikanów, dzięki czemu Donald Trump zwiększa szanse na dotarcie do większej liczby wyborów w stanach wahających się. To właśnie one decydują o nazwisku przyszłego lokatora Białego Domu.

America Pac zatrudnia także agitatorów wyborczych m.in. w Pensylwanii, Nevadzie czy Michigan. Ich zadaniem jest prowadzenie kampanii "od drzwi do drzwi", zachęcającej Amerykanów do poparcia petycji Elona Muska.

Najniższa stawka dla aktywistów wynosi 30 dol. za godzinę, przewidziano także premię powiązaną z liczbą podpisów.

Do tej pory Elon Musk na kampanię Donalda Trumpa przeznaczył już ponad 75 mln dolarów. Jeśli dotrzyma słowa ws. loterii wyda kolejne 17 mln, ponieważ jest obecnie jedynym darczyńcą America Pac.