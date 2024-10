Polacy uważają, że posłowie powinni zarabiać do 10 tys. zł miesięcznie - wynika z najnowszego sondażu przeprowadzonego dla "Super Expressu". Za taką opcją opowiedziało się 58 proc. badanych.

26 proc. ankietowanych uważa, że ta kwota powinna znaleźć się w przedziale 10 a 15 tys. zł, 6 proc., że 16-20 tys. zł, zaś 1 proc. uważa, że posłowie powinni zarabiać 21-25 tys. zł. Zdania w tej kwestii nie ma 8 proc. badanych.

Polacy nie chcą wyższych zarobków dla polityków

43 proc. ankietowanych uważa, że do 10 tys. powinni zarabiać także ministrowie. Za wynagrodzeniem w wysokości 10-15 tys. zł opowiedziało się 31 proc. badanych. Z kolei 14 proc. wskazało, że wynagrodzenie powinno wynosić 16-20 tys. złotych, 3 proc., że 21-25 tys. zł, a 2 proc. uważa, że kwota powinna wynosić ponad 25 tys. zł.

23 proc. badanych uważa, że 20 tys. zł może zarabiać prezydent, ale już nie premier. 21 proc. opowiedziało się za kwotą 16-20 tys. zł.



Wynagrodzenie w wysokości do 10 tys. zł wskazuje z kolei 18 proc. badanych,. 17 proc. uważa, że pensja prezydenta powinna wynosić 10-15 tys. zł, natomiast 14 proc. uważa, że powinno ono wynosić ponad 25 tys. zł.

Zdania w tej sprawie nie ma 7 proc. ankietowanych. Obecnie prezydent zarabia 25,5 tys. zł brutto.

23 proc. ankietowanych uważa, że wynagrodzenie premiera powinno wynosić do 10 tys. zł. 22 proc. ankietowanych wskazuje na wynagrodzenie w wysokości 10-15 tys. zł oraz 16-20 tys. zł.

17 proc. badanych uważa, że pensja premiera nie powinna przekraczać 25 tys. 8 proc. Chętnie przyznałoby premierowi powyżej 25 tys.

8 proc. Nie ma w tej kwestii zdania. Premier zarabia 20,5 tys. zł brutto.

Wyniki sondażu skomentował Marek Sawicki, który uważa, że posłowie nie powinni zarabiać zbyt mało, ponieważ muszą godnie reprezentować Polaków.

- Posłowie powinni pracować społecznie, a jeszcze lepiej gdyby byli pracownikami korporacji. Wtedy interes zwykłych ludzi przestanie być reprezentowany - ironizował w rozmowie z tabloidem.

Poselskie ryczałty pod lupą Kancelarii Sejmu

Po ostatnich doniesieniach na temat Arkadiusza Myrchy i Kingi Gajewskiej, Szymon Hołownia zapowiedział audyt ryczałtów poselskich. Przypomnijmy, że małżonkowie pobierają przysługujący im dodatek mieszkaniowy. Chociaż para z Koalicji Obywatelskiej mieszka razem, każde z nich dostaje zryczałtowaną kwotę około 4 tys. Zł.

Później okazało się, że Kinga Gajewska otrzymała w darowiźnie od rodziców dom w budowie o powierzchni 166 metrów kwadratowych oraz darowiznę od męża w wysokości 40 tys. zł. Dokumenty wypełniła z ponad 350-dniowym opóźnieniem

Szymon Hołownia powiedział, że nie dopatrzono się tutaj łamania prawa, ale zamierza przyjrzeć się wydatkom posłów.

- Wdrożyliśmy w Kancelarii Sejmu teraz audyt, chcemy przejrzeć wydatki z ryczałtów poselskich. Poleciliśmy ministrowi Jackowi Cichockiemu przejrzenie wydatków z ryczałtów poselskich - poinformował Hołownia.

Marszałek dodał, że kontrola jest konieczna ponieważ wydatki biura poselskiego powinny być przeznaczane na wyposażenie i pensje.

- Musimy zobaczyć, jak posłowie z tego korzystają i czy nie potrzeba jakichś zaleceń, które odpowiednia komisja by wydała posłom w sprawie tego, na co może, na co nie można wydawać pieniądze - dodał.