Przejście przez tory to nie silent disco - to hasło nowej kampanii Tramwajów Warszawskich, które apelują do pieszych, aby podczas przechodzenia przez torowiska mieć oczy i uszy otwarte.

Chodzi o to, aby w tym kluczowym momencie nie skupiać się ani na ekranie swojego telefonu ani na dźwiękach muzyki, ale wytężyć zmysły i uważać na to, co dzieje się dookoła. A przede wszystkim - czy z naprzeciwka nie nadjeżdża tramwaj.

- Pieszy w zderzeniu z tramwajem nie ma żadnych szans. Na szczęście liczby (ofiar - red.) z roku na rok spadają, ale nadal dochodzi do wypadków, w których pieszy doznaje obrażeń ciała, bądź ginie - powiedział w rozmowie z Polsat News rzecznik Tramwajów Warszawskich Witold Urbanowicz.

- Mieliśmy też w tym roku taki wypadek, gdzie właśnie pieszy przechodził w słuchawkach przed tramwajem, nie zauważył go i niestety poniósł śmierć w szpitalu - wspomniał rzecznik.

- Codziennie nasi motorniczowie mówią, że każdego dnia ratują życia niefrasobliwych pieszych, zwłaszcza osób młodych w słuchawkach. W większości przypadków na szczęście udaje się tutaj zapobiec wypadkowi, ale niestety nie zawsze i też dochodzi do wypadków śmiertelnych - dodał.

Od 2021 r. zabrania się korzystania z telefonu lub innego urządzenia elektronicznego podczas przechodzenia przez jezdnię, torowisko czy przejście dla pieszych - w sposób, który prowadzi do ograniczenia możliwości obserwacji sytuacji.

Oznacza to, że pieszy powinien na chwilę przerwać rozmowę telefoniczną, oglądanie filmiku, czytanie czy inną czynność, która ma negatywny wpływ na jego czujność podczas przemieszczania się.

Zgodnie z Kodeksem wykroczeń osobę, który wchodzi na przejście dla pieszych - zapatrzona w telefon i z ograniczoną przez słuchawki możliwością słyszenia - policjant może ukarać mandatem karnym w wysokości 300 złotych. To jednak i tak niewielka strata w porównaniu z ryzykiem utraty zdrowia czy życia, które jest realnym zagrożeniem w tego typu okolicznościach.