Poranek w Warszawie rozpocznie się od temperatury 6,9 stopni Celsjusza o godzinie 7. Odczuwalna temperatura będzie wynosić około 3,7 stopnia, co może sprawić, że początek dnia będzie rześki.

Słońce na bezchmurnym niebie zacznie szybko podgrzewać atmosferę, a do godziny 11 temperatura wzrośnie do 10,8 stopnia, przy odczuwalnej temperaturze 9,1 stopnia Celsjusza. Wiatr o prędkości 22,1 km/h będzie utrzymywał się przez cały poranek, a indeks UV pozostanie niski, więc można będzie bez obaw cieszyć się słońcem.

Południe przyniesie dalszy wzrost temperatury, która osiągnie 14,2 st. Celsjusza około godziny 15 Odczuwalna temperatura będzie nieco niższa, w okolicach 12,5 stopnia, ale nadal przyjemna.

Wiatr zacznie nieznacznie słabnąć, osiągając 19,6 km/h, co powinno sprzyjać spacerom i aktywnościom na świeżym powietrzu. Cały czas będzie bezchmurnie, a indeks UV pozostanie na niskim poziomie.

Pod wieczór, około godziny 18, temperatura zacznie stopniowo spadać, osiągając 11,6 st. Celsjusza. Odczuwalna temperatura wyniesie około 9,8 st. Wiatr osłabnie do 17,2 km/h, co sprawi, że wieczór będzie spokojny i przyjemny.

Noc przyniesie dalszy spadek temperatury do około 8,3 stopni o północy, z odczuwalną 5,9 st. Bezchmurne niebo będzie towarzyszyć do samego rana.

