Pogoda na sobotę w Krakowie. Co przyniesie dzień?

Dzisiejsza pogoda w Krakowie zapowiada się wyjątkowo sprzyjająco. Sobota przyniesie nam bezchmurne niebo i przyjemne temperatury, które w ciągu dnia osiągną maksymalnie 15,5 st. Celsjusza. Minimalna temperatura wyniesie 3,8 stopnia. Dzień rozpocznie się o godzinie 07:07, a słońce zajdzie o 17:43. Słowem, komfortowe warunki do spędzenia czasu na świeżym powietrzu.

Poranek w Krakowie będzie chłodny, ale bezchmurny. Od wschodu słońca do godziny 11 temperatura st.owo wzrośnie z 3,8 do 10,9 st.a Celsjusza.

Temperatura odczuwalna może być nieco niższa, szczególnie w godzinach porannych. Wiatr będzie umiarkowany, osiągając prędkość do 9,1 km/h. Indeks UV utrzyma się na niskim poziomie, co sprawia, że poranek będzie idealny na spacer lub poranny jogging.

Popołudniowa prognoza dla Krakowa

W godzinach popołudniowych, od 12 do 17, Kraków będzie cieszył się najwyższymi temperaturami dnia, sięgającymi 15,5 st. Celsjusza. Temperatura odczuwalna wahać się będzie od 12,3 do 14 st.

Bezchmurne niebo i lekki wiatr o prędkości do 10,8 km/h stworzą doskonałe warunki do spędzenia popołudnia na zewnątrz. Indeks UV pozostanie niski, co jest dobrą wiadomością dla osób planujących dłuższe przebywanie na słońcu.

Wieczór i noc w Krakowie

Po godzinie 18, temperatura zacznie spadać, osiągając 9,4 st. Celsjusza do godziny 19:00 i 6,4 st. o 23:00. Wieczór będzie bezchmurny, a wiatr osłabnie do prędkości 4,7 km/h. Noc zapowiada się chłodna, co może być dobrym pretekstem do sięgnięcia po cieplejsze okrycie, jeśli planuje się wieczorny spacer.

Prognoza godzinowa

Do godziny 6:00 temperatura będzie wahać się od 6,2 do 4,0 st. Celsjusza, przy bezchmurnym niebie i wietrze o prędkości od 11,6 do 6,6 km/h.

Od 6:00 do 9:00 temperatura wzrośnie z 4,0 do 6,9 st. , z niezmiennie bezchmurnym niebem.

W godzinach 9:00-12:00 temperatura podniesie się z 6,9 do 12,7 st., a wiatr będzie umiarkowany, do 9,2 km/h.

Od 12:00 do 17:00 termometry pokażą od 12,7 do 15,5 st., bez zachmurzenia i z lekkim wiatrem.

Po 17:00, aż do północy, temperatura spadnie z 13,2 do 6,4 st. Celsjusza, a prędkość wiatru zmaleje do 4,7 km/h.

Porównanie historyczne

W porównaniu do ostatnich pięciu dni, dzisiejsza pogoda w Krakowie będzie znacznie cieplejsza. W ubiegłym tygodniu temperatura maksymalna oscylowała wokół 6,1-9,5 st., z różnym stopniem zachmurzenia. Dzisiejszy dzień wyróżnia się wyższą temperaturą i bezchmurnym niebem, co z pewnością ucieszy mieszkańców i turystów.

Warto pamiętać, że taka piękna pogoda to doskonała okazja do spędzenia czasu na świeżym powietrzu. Może warto wybrać się na spacer po krakowskich plantach lub zaplanować wycieczkę rowerową? Przy takim słońcu każda aktywność na zewnątrz będzie przyjemnością.

red / polsatnews.pl