Dziś w Poznaniu czeka nas sobota z dużym zachmurzeniem, ale bez deszczu. Średnia temperatura w ciągu dnia wyniesie około 16,6 stopni Celsjusza, z minimalną wartością 8,7 stopni Celsjusza w nocy. Wschód słońca nastąpi o 07:23, a zachód o 17:51. Wiatr, z prędkością do 21 km/h, przyniesie lekkie ochłodzenie, ale nie powinien znacząco wpływać na komfort termiczny.

Poranek w Poznaniu zacznie się chłodno, z temperaturą około 8,7 stopni Celsjusza. Do godziny 11:00 wzrośnie ona do 12,7 stopni , a odczuwalna będzie zbliżona do rzeczywistej.

Duże zachmurzenie utrzyma się przez cały ranek, a prędkość wiatru będzie wynosić około 20 km/h. Indeks UV pozostanie niski, co nie wymaga dodatkowej ochrony przeciwsłonecznej.

Popołudniowa prognoza dla Poznania

Popołudnie przyniesie najwyższe wartości temperatury, osiągając maksymalnie 16,6 stopni Celsjusza około godziny 16. Zachmurzenie wciąż będzie duże, ale bez widocznych oznak deszczu. Wiatr osłabnie do około 16,5 km/h, co poprawi odczuwalny komfort cieplny. Indeks UV pozostanie na niskim poziomie, co jest typowe dla październikowych dni.

Wieczór i noc w Poznaniu

Wieczorem temperatura zacznie spadać, osiągając 13,4 stopni Celsjusza o godzinie 18, a później 11 stopni Celsjusza przed północą. Zachmurzenie wciąż będzie duże, ale wiatr będzie stopniowo słabnąć, osiągając prędkość około 12,5 km/h. Noc będzie chłodna, ale stabilna, bez opadów i z minimalnym wiatrem.

Prognoza godzinowa

Od 6:00 do 9:00 temperatura wzrośnie z 8,7 do 9,7 stopni Celsjusza, przy dużym zachmurzeniu i wietrze o prędkości 19-21 km/h.

Od 10:00 do 13:00 temperatura wzrośnie z 11,0 do 15,3 stopni Celsjusza, wciąż przy dużym zachmurzeniu i wietrze do 21 km/h.

Od 14:00 do 17:00 temperatura utrzyma się w zakresie 16,1-16,6 stopni Celsjusza, a wiatr będzie stopniowo słabnąć do 16,5 km/h.

Od 18:00 do 21:00 temperatura spadnie z 13,4 do 11,7 stopni Celsjusza, z prędkością wiatru do 14 km/h.

Od 22:00 do północy temperatura wyniesie około 11 stopni Celsjusza, a wiatr osłabnie do 12,5 km/h.

Porównanie historyczne

Porównując dzisiejszą pogodę z minionym tygodniem, można zauważyć wyraźne ocieplenie. Poprzednie dni były chłodniejsze, z temperaturami nieprzekraczającymi 10,5 stopni Celsjusza, a nawet z opadami deszczu. Dzisiejszy dzień będzie cieplejszy i bardziej stabilny, mimo że duże zachmurzenie pozostaje na stałym poziomie.

Zachmurzone niebo może nieco przyćmić sobotnie plany na świeżym powietrzu, ale brak opadów i stabilna temperatura zachęcają do spacerów i aktywności na zewnątrz. To idealny czas na jesienne spacery po parkach i cieszenie się kolorami natury.

red / polsatnews.pl