Kilka tysięcy uczestników Narodowego Marszu Papieskiego o godz. 13:30 wyruszyło z warszawskiego placu Zamkowego i zmierza do sanktuarium błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki na Żoliborzu.

40. rocznica śmierci ks. Jerzego Popiełuszki. Trwa Narodowy Marsz Papieski

Wydarzenie upamiętnia kapłana "Solidarności" w 40. rocznicę jego męczeńskiej śmierci. "Zło dobrem zwyciężaj" - to hasło marszu, które przyświecało duchownemu.

Podczas marszu niesione są relikwie bł. ks. Popiełuszki oraz św. Jana Pawła II. Przemarszowi towarzyszy także Dzwon "Głos Nienarodzonych" wieziony na platformie samochodowej.

O godz. 16 w kościele św. Stanisława Kostki mszę świętą odprawi metropolita warszawski kardynał Kazimierz Nycz. Trzy godziny później w świątyni odbędzie się koncert pt. "Stabat Mater. Droga Krzyżowa z Bł. Ks. Jerzym Popiełuszką".

Przed rozpoczęciem marszu na pl. Zamkowym w Warszawie pojawili się politycy Prawa i Sprawiedliwości ze swoim prezesem Jarosławem Kaczyńskim na czele.

Błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko

Jerzy Popiełuszko urodził się 14 września 1947 r. w Okopach. Po powstaniu Solidarności stał się jej duchowym przywódcą. Od kwietnia 1982 r. regularnie celebrował msze święte za ojczyznę, które stały się manifestacją wolności.

Księdza Popiełuszkę, wracającego 19 października 1984 r. z Bydgoszczy, gdzie odprawił mszę św. w kościele Świętych Polskich Braci Męczenników, zatrzymali trzej funkcjonariusze IV Departamentu MSW zajmującego się zwalczaniem Kościoła katolickiego. Prawdopodobnie zginął tego samego dnia, zanim esbecy wrzucili go do Wisły w pobliżu tamy we Włocławku.

Pogrzeb błogosławionego ks. Jerzego odbył się 3 listopada 1984 r. i zgromadził około miliona osób.

Papież Benedykt XVI 6 czerwca 2010 r. zaliczył duchownego do grona błogosławionych, a papież Franciszek w 2014 r. ustanowił go patronem Solidarności.