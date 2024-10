Witold Zembaczyński (KO) opublikował zdjęcie posłanki wybranej z list Lewicy Pauliny Matysiak rozmawiającej w Sejmie z politykami Konfederacji. "Prawicowi kamraci z nowym nabytkiem" - skomentował polityk większości rządzącej, dodając hasztag "TakDlaCPK" pisany cyrylicą. Do wpisu odniosła się zarówno posłanka z Kutna, jak i przedstawiciele prawicowej formacji.

Witold Zembaczyński z Koalicji Obywatelskiej wrzucił zdjęcie z hallu sejmowego, na którym widać Paulinę Matysiak w gronie polityków Konfederacji. Na fotografii widać m.in. Witolda Tumanowicza oraz Michała Wawera, którzy oddają się konwersacji z posłanką z Kutna.

"Prawicowi kamraci z nowym nabytkiem" – napisał Zembaczyński. Swój wpis opatrzył wymownym hashtagiem pisanym cyrylicą "Tak dla CPK".

Na odpowiedź od Pauliny Matysiak poseł Zembaczyński musiał czekać niespełna jeden dzień. W sobotę posłanka wybrana z list Nowej Lewicy opublikowała w serwisie X długi wpis.

Paulina Matysiak uchwycona z posłami Konfederacji. "To nie jest zbrodnia"

"Największe emocje w ostatnim czasie wzbudzają zdjęcia (robione z ukrycia bądź nie), gdzie widać osoby z różnych ugrupowań rozmawiających ze sobą. Moi drodzy, to nie jest zbrodnia, tylko NORMALNOŚĆ" - zaczęła.

Parlamentarzystka z Kutna stwierdziła, że w gronie jej znajomych spoza świata polityki są osoby o różnym światopoglądzie i głosujące na różne partie. "Nie zmienia to faktu, że możemy się lubić, możemy się spierać i dyskutować, rozmawiać o polityce i innych sprawach" - podkreśliła.

"Możemy iść na kawę albo piwo, czasem do kina, albo pojechać na wycieczkę. Możemy do siebie pisać w Internecie albo uciąć pogawędkę przy niespodziewanym spotkaniu na ulicy. Możemy też przełamać się opłatkiem. To jest normalność" - oceniła.

Awantura o wspólne zdjęcie. "Nie dajcie się sekciarstwu"

"Tak samo normalnością powinno być, że osoby z różnych partii ze sobą rozmawiają. Nie tylko w programie telewizyjnym czy radiowym, nie tylko wymieniając 'ciosy' na sejmowej mównicy, ale przede wszystkim spotykając się w rozmowie. Tylko tyle i aż tyle. Przesłanie na sobotę: nie dajcie się sekciarstwu. Ani w ten weekend, ani nigdy" - napisała Matysiak.

Do wpisu posłanki odniósł się również jeden z posłów Konfederacji, który stwierdził, że "polityka powinna polegać na spotykaniu się i rozmowach z ludźmi o różnych poglądach, aby wypracowywać kompromisy". "Rozmawianie wyłącznie w obrębie własnej bańki niewiele wnosi zarówno nam, jak i całemu krajowi" - podkreślił Michał Połuboczek.

Paulina Matysiak zawieszona w klubie. Za współpracę z posłem PiS

Przypomnijmy: Matysiak została ponownie zawieszona przez Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy. Ruch po lewej stronie sceny politycznej to pokłosie współpracy Matysiak z posłem PiS Marcinem Horałą, z którym założyła ruch "Tak dla rozwoju". Inicjatywa powstała na bazie poparcia dla projektu Centralnego Portu Komunikacyjnego, do spraw którego Horała był pełnomocnikiem w rządzie Mateusza Morawieckiego.

"W imieniu Prezydium Koalicyjnego Klubu Lewicy informuję, że zgodnie z Regulaminem Klubu z dnia 13 listopada 2023 r., zostaje Pani ponownie zawieszona w prawach członkini Klubu Lewicy na okres 3 miesięcy" - zamieściła w piśmie skierowanym na ręce posłanki przewodnicząca klubu Anna Maria Żukowska. Jednocześnie formacja nie podała przyczyn zawieszenia - powołano się na wewnętrzną podstawę prawną, na mocy której udzielono zawieszenia.