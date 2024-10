Wszystkie oczy skierowane na Polskę. "Światowa sensacja"

We wrocławskim zoo urodziły się cztery tygryski sumatrzańskie - trzy samce i jedna samica. To wielka radość i wielki sukces ogrodu zoologicznego. Gatunek jest "jednym z najrzadszych i najbardziej zagrożonych zwierząt", piszą zoolodzy. - To prawdziwa światowa sensacja - ocenił prezydent Wrocławia Jacek Sutryk.