Niemiecki prezydent odznaczył Bidena Krzyżem Wielkim klasy specjalnej Orderu Zasługi Republiki Federalnej Niemiec. Biden jest drugim prezydentem USA, który otrzymał to wyróżnienie, po George'u H.W. Bushu.

Biden oświadczył, że medal ten wiele dla niego znaczy. - Potwierdza to naszą wspólną podróż – to, jak wytrwaliśmy razem jako narody - powiedział. Przypomniał, jak jako młody człowiek podróżował do Berlina Zachodniego i opisał swoje bliskie relacje z byłym kanclerzem Helmutem Schmidtem. Upadek muru berlińskiego był "jednym z największych osiągnięć ludzkości" - stwierdził.

Niemcy. Joe Biden uhonorowany. Owacje na stojąco

Amerykański prezydent zażartował ze swojego wieku - odnotował portal dziennika "Bild". - Nawet jeśli teraz wyglądam, jakbym miał tylko 40 lat, to oczywiście przeżyłem dużą część historii - wyznał Biden, cytowany przez portal.

W ceremonii wzięło udział wielu polityków, w tym niemiecki minister obrony Boris Pistorius i sekretarz stanu USA Antony Blinken. Zaproszono również ocalałą z Holokaustu Margot Friedlaender. - Biden został uhonorowany owacjami na stojąco - podkreślił portal tygodnika "Zeit".

Biden na piątek zaplanował się również spotkanie z kanclerzem Olafem Scholzem oraz prezydentem Francji Emmanuelem Macronem i premierem Wielkiej Brytanii Keirem Starmerem.

PAP