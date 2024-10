Pogoda na piątek w Poznaniu. Słońce i wiatr

Piątek w Poznaniu zapowiada się całkiem przyjemnie, z maksymalną temperaturą sięgającą 16,4 stopni Celsjusza i minimalną 8 st. Przez cały dzień będzie towarzyszyć nam małe zachmurzenie, a wiatr osiągnie prędkość do 22,8 km/h. Wschód słońca nastąpi o 7:21, a zachód o 17:53. Cały dzień bez opadów, co czyni go idealnym na spacer czy inne aktywności na świeżym powietrzu.

Poranek w Poznaniu rozpocznie się bezchmurnym niebem i niską temperaturą około 8 stopni Celsjusza, odczuwalnie wynoszącą 5,3 st. Wiatr będzie umiarkowany, z prędkością od 15,5 do 16,3 km/h, co sprawi, że poranek będzie rześki.

Zachmurzenie zacznie się pojawiać około godziny 9, ale pozostanie niewielkie.

Popołudniowa prognoza dla Poznania

Popołudnie przyniesie najcieplejszy moment dnia, gdy temperatura osiągnie maksimum 16,4 stopni Celsjusza, odczuwalnie około 15,1 stopni Celsjusza. Przez większość popołudnia zachmurzenie pozostanie małe, z wyjątkiem późniejszych godzin, kiedy wzrośnie do umiarkowanego.

Wiatr przyspieszy, osiągając prędkość do 22,2 km/h. Indeks UV będzie umiarkowany, więc warto pamiętać o ochronie przeciwsłonecznej.

Wieczór i noc w Poznaniu

Wieczorem temperatura zacznie spadać, oscylując wokół 13,0 stopni Celsjusza o godzinie 18:00, z odczuwalną temperaturą 11,5 stopni Celsjusza.

Zachmurzenie wzrośnie do dużego, ale deszcz nie jest przewidywany. Wiatr będzie wciąż obecny, z prędkością od 19,8 do 22,8 km/h, co może potęgować uczucie chłodu.

Prognoza godzinowa

Do 8:00 temperatura będzie się wahać od 10,0 do 8,1 stopni Celsjusza, a niebo będzie bezchmurne. Wiatr osiągnie prędkość od 14,8 do 16,3 km/h.



Od 9:00 do 11:00 temperatura wzrośnie z 9,4 do 13,3 stopni Celsjusza, przy małym zachmurzeniu. Wiatr przyspieszy do prędkości od 17,2 do 20,3 km/h.

Od 12:00 do 14:00 temperatura będzie się wahać od 15,2 do 16,4 stopni Celsjusza, z małym zachmurzeniem. Wiatr osiągnie prędkość od 21,3 do 22,0 km/h.

Od 15:00 do 17:00 temperatura spadnie z 16,2 do 14,4 stopni Celsjusza, a zachmurzenie wzrośnie od umiarkowanego do dużego. Wiatr będzie wiał z prędkością od 19,8 do 21,5 km/h.

Od 18:00 do 23:00 temperatura spadnie z 13,0 do 10,2 stopni Celsjusza, a zachmurzenie będzie duże. Wiatr osiągnie prędkość od 19,8 do 22,8 km/h.

Porównanie z ostatnimi dniami

Dzisiejsza pogoda w Poznaniu będzie znacząco różnić się od tej z ostatnich pięciu dni, które były chłodniejsze i często deszczowe. Temperatura wzrośnie od zaledwie 4,3 stopni Celsjusza 16 października, kiedy to niebo było bezchmurne, do dzisiejszych 16,4 stopni Celsjusza. Ostatnie dni charakteryzowały się słabymi opadami deszczu, które dziś całkowicie ustąpią.

Praktyczna porada

Dzisiejsza pogoda zachęca do spędzenia czasu na świeżym powietrzu. Warto wykorzystać ten bezdeszczowy dzień na dłuższy spacer lub wycieczkę rowerową po pięknych okolicach Poznania.

Pamiętajmy jednak o cieplejszym ubraniu na poranne i wieczorne chłody oraz lekkim nakryciu głowy w godzinach popołudniowych, aby chronić się przed umiarkowanym promieniowaniem UV.

