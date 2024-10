Dziś w Krakowie czeka nas piękny, słoneczny dzień. Piątek, 18 października 2024 roku zapowiada się bezchmurnie z temperaturą maksymalną sięgającą 16,2 stopni Celsjusza i minimalną około 3,6 stopni. Wschód słońca nastąpi o 7:05, a zachód o 17:45. To doskonała okazja, by cieszyć się złotą polską jesienią.

Poranek w Krakowie zacznie się chłodno, z temperaturą od 3,6 stopni Celsjusza o godzinie 7. W miarę jak słońce wzniesie się nad horyzont, temperatura wzrośnie, osiągając około 10,8 stopni o 11:00. Niebo pozostanie bezchmurne, co pozwoli na szybkie ocieplenie.

Wiatr będzie umiarkowany, osiągając prędkość około 6-10 km/h, co nie wpłynie znacząco na odczuwalną temperaturę. Indeks UV pozostanie na niskim poziomie, co nie wymaga dodatkowej ochrony przeciwsłonecznej.

Popołudniowa prognoza dla Krakowa

Po południu, między 12 a 17, temperatura wzrośnie do około 16,2 stopni Celsjusza. Słońce będzie dominować na niebie, a bezchmurne warunki utrzymają się przez cały czas. Wiatr nieco się nasili, osiągając prędkość do 14,5 km/h, ale nadal nie będzie przeszkadzał w planach na świeżym powietrzu.

ZOBACZ: Pogoda na Wszystkich Świętych może zaskoczyć. Prognoza IMGW

Indeks UV pozostaje na umiarkowanym poziomie, co sugeruje użycie lekkiej ochrony przeciwsłonecznej podczas dłuższego przebywania na zewnątrz.

Wieczór i noc w Krakowie

Wieczorem, od 18:00, temperatura zacznie spadać, osiągając około 10,6 stopni Celsjusza. Noc przyniesie dalsze ochłodzenie, z temperaturą spadającą do 6,2 stopni Celsjusza.

Niebo pozostanie bezchmurne, a wiatr osiągnie prędkość do 17,6 km/h, co może zwiększyć odczucie chłodu po zachodzie słońca. Indeks UV w nocy nie jest już istotny, co pozwala na spokojne spacery pod gwiazdami.

Szczegółowa prognoza godzinowa, Kraków

Od 6:00 do 9:00 temperatura wzrośnie z 3,9 do 6,6 stopni Celsjusza, z bezchmurnym niebem i wiatrem o prędkości 6-7 km/h.

Między 10:00 a 13:00 temperatura wzrośnie z 8,7 do 14,3 stopni Celsjusza, a wiatr osiągnie prędkość do 13 km/h.

Od 14:00 do 17:00 temperatura osiągnie maksimum 16,2 stopni Celsjusza, a wiatr przyspieszy do 14,5 km/h.

Wieczorem, od 18:00 do 21:00, temperatura spadnie z 10,6 do 7,7 stopni Celsjusza, z bezchmurnym niebem i wiatrem do 17,6 km/h.

Nocą, od 22:00 do 23:00, temperatura spadnie do 6,2 stopni Celsjusza przy lekkim wietrze.

Porównanie historyczne

W ostatnich dniach temperatura w Krakowie była znacznie niższa, oscylując wokół ośmiu stopni Celsjusza, z większym zachmurzeniem. Dziś czeka nas istotna poprawa pogody, z wyraźnym wzrostem temperatury i pełnym słońcem, co czyni ten dzień wyjątkowo przyjemnym w porównaniu z poprzednim tygodniem.

Na zakończenie, warto wykorzystać dzisiejszy dzień na aktywności na świeżym powietrzu, ciesząc się bezchmurnym niebem. Pamiętajmy o cieplejszym ubraniu na poranny spacer, ale i o lekkiej ochronie przeciwsłonecznej podczas popołudniowych aktywności. To idealny dzień na spacer po Plantach, korzystając z uroków złotej jesieni w Krakowie.

red / polsatnews.pl