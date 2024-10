Polska uchodzi za kraj o wysokim odsetku osób wierzących, co potwierdzają deklaracje obywateli. Badacze dostrzegają jednak specyficzne trendy w religijności polskiego społeczeństwa. Zauważalny jest spadek liczby deklarujących wiarę i regularne praktykowanie jej zasad, a także mniejsze zaangażowanie religijne obywateli. Odsetek osób odwiedzających kościół co niedzielę jest najniższy w historii.

O tym, jak polskie społeczeństwo podchodzi do kwestii wiary, informuje Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS). Z danych wynika, że obecnie zdecydowana większość Polek i Polaków uznaje siebie za osoby wierzące.

Niemniej jednak od końca lat 90. do 2019 roku odsetek ten przekraczał 90 proc., natomiast w ostatnich latach nie osiąga już tego poziomu.

Według statystyk z 2024 roku 78 proc. osób w kraju uznaje siebie za wierzące. Widać wzrost liczby osób raczej lub całkowicie niewierzących; w ciągu pięciu lat odsetek ten wzrósł z 8 do 14 proc.

Z kolei głęboką wiarę deklaruje od końca lat 90. podobny odsetek pytanych, czyli około 9-10 proc.

Najniżej w historii. Spadła liczba chodzących na mszę niedzielną

Jak wygląda sytuacja z uczęszczaniem na nabożeństwa? Obecnie 34 proc. respondentów odwiedza kościół co niedzielę. To stanowi najniższy wynik w historii pomiarów CBOS. Zdecydowany spadek obserwowano na przełomie dekad.

Jeszcze około 2009 roku w niedzielę do kościoła chodziło około 50 proc. osób. Przed 2020 rokiem było to około 45 proc. W 2020 roku, w roku wybuchu pandemii koronawirusa, odnotowano 39 proc. W latach 2021-2023 wynosiło to 36-37 proc.

Stan głęboko wierzących prezentuje się stabilnie, podobnie jak liczba osób praktykujących kilka razy w tygodniu, która rokrocznie utrzymuje się na poziomie 5 proc. od 2015 roku.

Ponad jedna piąta Polaków deklaruje aktualnie, że w ogóle nie bierze udziału w nabożeństwach. W 2024 roku to 22 proc., a najwięcej, bo 23 proc., odnotowano w czasie pandemii. Tymczasem w okresie 2011-2018 wskaźnik ten oscylował wokół 12-13 proc.

CBOS zanotował także odpowiedzi na pytania dotyczące sporadycznego praktykowania (1-2 razy w miesiącu) oraz uczestnictwa w mszach kilka razy w roku. Obecnie wynosi to odpowiednio 16 i 24 proc.

W co wierzą Polacy?

Zapytano również o religijną afiliację respondentów. Niemal 9 na 10 osób (88,8 proc.) czuje przynależność do katolicyzmu. "Nie należę do żadnego wyznania" - odpowiedziało 7,3 proc. pytanych.

Deklaracje bycia członkiem społeczności prawosławnej, protestanckiej, świadków Jehowy czy innych religii nie przekraczały poziomu 0,5 proc.

Mniej wierzących. Oto główny powód

Analitycy Centrum Badania Opinii Społecznej wskazali, że ostatnie lata to okres spadku zaangażowania religijnego polskiego społeczeństwa. Zauważa się największą w historii liczbę wierzących praktykujących nieregularnie i dwukrotny wzrost odsetka niewierzących niepraktykujących.

Najszybciej przywiązanie do wyznania spada wśród najmłodszych (18-24 lata), osób o wyższym wykształceniu i mieszkańców dużych miast. Najczęściej deklarowany powód opuszczenia Kościoła to "brak potrzeby, obojętność i strata zainteresowania" - informuje CBOS.

red / polsatnews.pl