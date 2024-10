Czwartek w Poznaniu zapowiada się jako umiarkowanie pochmurny dzień z optymalnymi temperaturami. Wschód słońca nastąpił o godzinie 7:19, a zachód o 17:55. Maksymalna temperatura osiągnie 15,7 stopni Celsjusza, a minimalna spadnie do 6,7 stopni. Wiatr będzie wiał z prędkością do 28 kilometrów na godzinę, ale nie ma prognozowanych opadów deszczu.

Poranek w Poznaniu zaczął się od umiarkowanego zachmurzenia, które utrzyma się do godziny 11:00. Temperatura będzie stopniowo wzrastać od 6,7 do 11 stopni Celsjusza, z temperaturą odczuwalną w granicach 2,6-9,2 stopni.

Wiatr osiągnie prędkość od 25,2 do 27,9 kilometrów na godzinę, co może powodować uczucie chłodu. Indeks UV w godzinach porannych pozostanie niski, więc nie trzeba martwić się o ochronę przeciwsłoneczną.

Popołudniowa prognoza dla Poznania

W południe temperatura wzrośnie do 12,7 stopni Celsjusza, osiągając maksymalną wartość 15,7 stopni około godziny 15:00. Pogoda będzie sprzyjać aktywnościom na świeżym powietrzu, a zachmurzenie utrzyma się na poziomie małym do umiarkowanego. Wiatr będzie wiał z prędkością około 28 kilometrów na godzinę, co może być odczuwalne.

Prawdopodobieństwo opadów pozostaje znikome, a indeks UV wzrośnie, ale nie przekroczy poziomu umiarkowanego.

Wieczór i noc w Poznaniu

Wieczorem, po godzinie 18:00, temperatura zacznie spadać do około 12,8 stopni Celsjusza, a później do 9,9 stopni o północy. Zachmurzenie będzie się zmniejszać, a wiatr osłabnie do 19,3 kilometrów na godzinę, co sprawi, że wieczór będzie bardziej przyjemny. Noc zapowiada się bezchmurna, co sprzyjać będzie obserwacji gwiazd.

Godzinowa prognoza w pigułce

Od 6:00 do 9:00 temperatura wzrośnie z 6,7 do 7,8 stopni Celsjusza, a niebo będzie umiarkowanie zachmurzone. Wiatr osiągnie prędkość od 25,2 do 26,4 kilometrów na godzinę.

Od 10:00 do 13:00 temperatura wzrośnie z 9,4 do 14,2 stopni Celsjusza. Zachmurzenie będzie umiarkowane, a wiatr przyspieszy do prędkości od 25,9 do 27,9 kilometrów na godzinę.

Od 14:00 do 17:00 temperatura będzie się wahać między 15,1 a 14,2 stopni Celsjusza, z małym do umiarkowanym zachmurzeniem. Wiatr osiągnie prędkość od 23,9 do 28 kilometrów na godzinę.

Od 18:00 do 21:00 temperatura spadnie z 12,8 do 10,9 stopni Celsjusza, a wieczór będzie bezchmurny. Wiatr osłabnie do prędkości 21,7 kilometrów na godzinę.

Od 22:00 do 23:00 noc będzie bezchmurna, z temperaturą około 9,9 stopni Celsjusza i wiatrem o prędkości 19,3 kilometrów na godzinę.

Porównanie z poprzednimi dniami

Dzisiejsza pogoda w Poznaniu będzie cieplejsza w porównaniu do poprzednich dni, kiedy to średnie temperatury oscylowały wokół 11-13 stopni Celsjusza. Warto zauważyć, że w ostatnich dniach często pojawiały się opady deszczu, podczas gdy dzisiaj prognozowane jest ich całkowity brak.

Jeśli planujesz spędzić dzień na zewnątrz, pamiętaj, że mimo umiarkowanej temperatury, wiatr może sprawić, że poczujesz chłód. Warto więc zaopatrzyć się w cieplejszą odzież, szczególnie podczas porannych i wieczornych godzin.

To idealny dzień na spacer lub rowerową przejażdżkę, wykorzystując brak opadów i umiarkowane zachmurzenie.

red / polsatnews.pl