Allan Lichtman, amerykański historyk z American University z powodzeniem od 40 lat przewiduje wyniki wyborów prezydenckich. Wykorzystuje do tego autorski system zatytułowany 13 kluczy do Białego Domu.

- Mój system nie opiera się na przewidywaniach ekspertów, których opinie nie są oparte na nauce, nie polega na sondażach, które są tylko uchwyceniem konkretnej chwili. Pamiętamy, jak eksperci i sondaże całkowicie się pomylili w 2016 roku, twierdząc, że Hillary Clinton ma wygraną w kieszeni, a ja mimo tej powszechnej mądrości przewidywałem, że zwycięzcą będzie Donald Trump - mówił w rozmowie z Magdą Sakowską dla Interii.

- Moje klucze są unikalne. Wnikają w strukturę tego jak amerykańskie wybory prezydenckie naprawdę działają, że jest to głosowanie "za" albo przeciwko (...) Głównym przesłaniem mojego systemu jest - to, co się liczy, to jakość sprawowania władzy, a nie prowadzenie kampanii - podkreślał.

Allan Lichtman dla Polsat News. Wskazał, kto zostanie prezydentem USA

Na niecałe trzy tygodnie przed wyborami w USA Allan Lichtman był w środę gościem programu Polsat News "Dzień na świecie". Wskazał, kogo typuje jako zwycięzcę.

- Uważam, że będziemy mieć przełomowe wybory prezydenckie. Po raz pierwszy wybrana zostanie kobieta, o afrykańskich i azjatyckich korzeniach - powiedział Lichtman w rozmowie z Agnieszką Laskowską przyznając, że według niego w wyścigu o fotel prezydencki wygra Kamala Harris.

WIDEO: Allan Lichtman w "Dniu na świecie"

- To pokazuje, w jakim kierunku idzie Ameryka. Starzy biali mężczyźni, jak ja, są w odwrocie - stwierdził.

Wybory prezydenckie USA. Ekspert przewiduje zwycięzcę

Lichtman wspominał, że przewidywaniem wyników wyborów zaczął zajmować się przez przypadek. - W 1981 roku byłem w Kalifornii, spotkałem się jednym z kluczowych naukowców zajmujących się przewidywaniem trzęsień ziemi. To on zaproponował, że zastosujemy jego system do wyborów prezydenckich - opowiadał.

- System przewidywania trzęsień ziemi dał nam 13 kluczy, 13 prostych wskaźników, które pomagają stwierdzić, kto wygra. Jeżeli przynajmniej sześć z 13 kluczy będzie przeciw partii rządzącej, prawdopodobnie przegrają - wyjaśniał.

Według systemu Lichtmana Kamala Harris nie spełnia czterech kluczy.