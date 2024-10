W mediach pojawiły się doniesienia, że Niemcy będą masowo odsyłać migrantów do Polski. Do sprawy odniósł się w programie "Lepsza Polska" wiceszef MSWiA, który wyjaśnił, że "mogą być odesłani ci, którzy rozpoczęli w Polsce procedurę ochrony międzynarodowej". - Wiemy ile osób ją rozpoczęło. To może być tysiąc z kawałkiem, dwa tysiące ludzi - powiedział Czesław Mroczek.