Liam Payne, były wokalista zespołu One Direction, zmarł w wieku 31 lat. O śmierci brytyjskiego muzyka powiadomiła agencja Reutera. Jak przekazały służby z Argentyny, Payne'a znaleziono martwego przed hotelem w Buenos Aires. W niewiadomych jeszcze okolicznościach spadł z trzeciego piętra.

Do dramatycznego zdarzenia doszło w środę około godz. 17:00. W wyniku upadku z kilkunastu metrów Liam Payne doznał "bardzo poważnych obrażeń", dlatego - jak uznał szef lokalnych służb ratownictwa medycznego Alberto Crescenti - nie było szans na skuteczną reanimację. Karetka na miejsce przyjechała po siedmiu minutach.

Liam Payne nie żyje. Ciało znaleziono w Buenos Aires

Na razie nie wiadomo, jak dokładnie doszło do tragedii - jej przebieg wyjaśnia policja. Argentyńska gazeta "La Nacion" podaje, iż mundurowi wcześniej zostali wezwani do hotelu przez kierownika tego obiektu. Alarmował on o "agresywnym mężczyźnie", który może być pod wpływem alkoholu lub innych odurzających środków.

Liam Payne był w Buenos Aires, ponieważ w stolicy Argentyny koncert zaplanował Niall Horan, również należący niegdyś do One Direction. W środę, przed śmiercią, 31-latek opublikował w mediach społecznościowych serię wpisów, opisujących "piękny dzień"; pisał też, że ma chęć "zagrania w polo". Osierocił 7-letniego syna.

Liam Payne i One Direction. Grupa sprzedała 70 milionów płyt

Liam Payne urodził się 29 sierpnia 1993 roku w angielskim Wolverhampton. Sławę zdobył, występując w brytyjskiej edycji programu "X Factor". W czasie talent-show połączono go z czterema innymi wokalistami, tworząc grupę One Direction. Zdobyła ona światową popularność, a zakończyła działalność osiem lat temu. Zdołała sprzedać 70 milionów płyt i dać setki koncertów.

BBC podaje, że 31-latek często dzielił się w sieci, w jaki sposób zmaga się z depresją. Otwarcie mówił o swoim zdrowiu psychicznym i lękach, które stara się pokonać. W ostatnim czasie pojawiały się informacje, iż Payne w niewłaściwy sposób traktował swoje życiowe partnerki. Jedna z nich miała nawet podjąć prawne kroki, by uniemożliwić mu kontaktowanie się z nią i jej rodziną.

wka / polsatnews.pl