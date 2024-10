Katastrofa budowlana w USA. Są ofiary śmiertelne

Trzy osoby zginęły po zawaleniu się mostu w stanie Mississippi w USA. Do tragedii doszło w czasie przygotowań do rozbiórki obiektu.

Do zawalenia mostu nad rzeką Strong doszło w środę po południu. 18 września został on zamknięty dla ruchu. Przeprawa położona była około 64 kilometry na południe od Jackson w stanie Missisipi - na drodze stanowej 149 w hrabstwie Simpson.



Amerykańskie media, powołując się na miejscowy departamentu transportu podają, że do katastrofy doszło w wyniku "wypadku na placu budowy" podczas prowadzonych prac rozbiórkowych.

USA. Na rzece zawalił się most

Koroner hrabstwa Simpson przekazał redakcji "New York Times", że na moście pracowało siedmiu mężczyzn. Używali oni ciężkiego sprzętu do jego zburzenia. W pewnym momencie most ustąpił i spadł z wysokości ok. 12 metrów.

Trzy osoby zginęły na miejscu, a cztery trafiły do szpitala w krytycznym stanie.

USA. Trwa dochodzenie w sprawie wypadku

Rzeczniczka departamentu transportu stanu Missisipi, Anna Ehrgott, powiedziała, jeden z inspektorów departamentu był na miejscu, gdy most się zawalił. Nie odniósł jednak obrażeń.

Ofiary nie zostały dotąd zidentyfikowane, a dochodzenie w tej sprawie trwa - podaje AP. Według ABC News inne szczegóły wypadku nie są na razie znane.

