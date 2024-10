Jahja Sinwar miał zginąć podczas działań IDF przeprowadzonych w jednym z budynków w Gazie. Żołnierze otworzyli ogień w kierunku grupy bojowników znajdujących się na parterze. Jak informują izraelskie media, jeden z zabitych miał bardzo przypominać przywódcę Hamasu.

Nieoficjalne informacje izraelskich mediów: Przywódca Hamasu nie żyje

"W tej chwili tożsamość terrorystów nie może zostać potwierdzona" - napisano w czwartkowym oświadczeniu IDF i dodano, że służby koncentrują się na ustaleniu, czy jednym z zabitych był Sinwar.

"The Times of Israel", powołując się na jednego z wysoko postawionych urzędników przekazał, że służby bezpieczeństwa wskazują na "wysokie prawdopodobieństwo", że jeden z martwych bojowników to przywódca Hamasu.

Izraelskie wojsko poinformowało również, że w wyniku ataku nie zginęli zakładnicy. Pomimo niepotwierdzonych plotek, że Sinwar podczas działań wojennych otaczał się porwanymi Izraelczykami, używając ich jako żywych tarcz, przy zabitych bojownikach nie odnaleziono żadnych innych ciał.

Troje zabitych zostało przetransportowanych na badania DNA, które pomogą w ustaleniu ich tożsamości. Sprawdzone zostaną również odciski palców.

Kim jest Jahja Sinwar?

Jahja Sinwar urodził się w 1962 r. w obozie uchodźców palestyńskich Chan Junus w Strefie Gazy, rządzonej wówczas przez Egipcjan. Już podczas studiów na Uniwersytecie Islamskim w Gazie zaangażował się w antyizraelską działalność polityczną, za co był kilkukrotnie aresztowany.

W 1989 r. Izrael skazał go na poczwórne dożywocie za udział w organizacji porwania i zabicia dwóch izraelskich żołnierzy i czterech Palestyńczyków podejrzewanych o zdradę. Po 22 latach został uwolniony podczas wymiany więźniów.

W 2017 r. został wybrany jednym z przywódców Hamasu w Strefie Gazy. 31 lipca 2024 r., po śmierci Ismaila Hanijji objął funkcję szefa biura politycznego organizacji. Uznaje się go za architekta ataku na Izrael z 7 października 2023 r., podczas którego zginęło 1200 osób a 251 zostało porwanych.