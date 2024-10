W środę podczas konferencji prasowej prokurator Kmieciak poinformował o złożonym wniosku dotyczącym uchylenia immunitetu posła Łukasza Mejzy. - Mam nadzieje, że wniosek zostanie rozpatrzony szybko i pan poseł będzie miał możliwość zaprezentowania swojej linii obrony- mówił śledczy.

W ubiegłym tygodniu polityk sam zadeklarował, że rozważa zrzeczenie się immunitetu, ale podejmie decyzję po zapoznaniu się z wnioskiem prokuratury.

Sprawa Łukasza Mejzy. Prokuratura: sformułowano 11 zarzutów

Sprawa, w której prokuratura wystąpiła o uchylenie immunitetu posłowi PiS Łukaszowi Mejzie dotyczy podejrzenia popełnienia 11 przestępstw związanych z oświadczeniami majątkowymi. Chodzi o okres 2021-2024 r. Za zarzucane posłowi przestępstwa grozi do 8 lat więzienia.

W marcu przeprowadzono oględziny mieszkania posła Mejzy. - Czynności zostały wykonane w mieszkaniu posła przez policję - powiedziała wówczas prok. Ewa Antonowicz, rzeczniczka zielonogórskiej prokuratury okręgowej.

Prokuratura otrzymała również dokumentację z Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz urzędu skarbowego. - Analiza dokumentów dała podstawę do stwierdzenia, że istnieje uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa przez posła - dodała śledcza.

Łukasz Mejza. Czego dotyczą zarzuty?

Siedem zarzutów dotyczy podania nieprawdy lub zatajenia prawdy w złożonych oświadczeniach majątkowych przez posła Mejzę. W trzech sprawach chodzi o podejrzenie podania nieprawdy w oświadczeniach majątkowych złożonych przez Mejzę jako sekretarza stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a następnie wiceministra sportu.

Jedna sprawa dotyczy niedopełnienia obowiązku zgłoszenia przez posła Mejzę jako funkcjonariusza publicznego wymaganych informacji nie później niż w ciągu 30 dni do rejestru prowadzonego przez marszałka Sejmu.

"Składniki majątkowe nie zostały ujawnione wszystkie, bądź zostały ujawnione nieprawidłowo. Ze względu na dobro śledztwa nie podajemy szczegółowych informacji" – powiedział prokurator Kmieciak.

W miniony czwartek Mejza pojawił się w gabinecie marszałka Sejmu Szymona Hołowni, aby zapoznać się z dokumentami w swojej sprawie i - jak powiedział dziennikarzom - "dowiedzieć się, jak sprawa będzie wyglądała proceduralnie". Stwierdził wówczas, że sprawa zostanie wyjaśniona, a on oczyszczony z potencjalnych zarzutów.

Łukasz Mejza zabrał głos. "To standardy z Białorusi"

Łukasz Mejza skomentował sytuację na antenie Polsat News. - Rozmawiamy o sytuacji, w której do mieszkania posła RP - w czasie jego nieobecności - wchodzi trzech policjantów, którzy nękają moją kobietę w ciąży, z kolejnym małym dzieckiem na rękach. Biegają z miarką, mierzą mi wszystkie pomieszczenia... No to jest jakiś cyrk, to są standardy rodem z Białorusi - stwierdził polityk.

Dodał, że do oświadczeń majątkowych wpisuje się tylko metraż, co też uczynił. - Oświadczeń złożyłem kilka, więc jeśli według prokuratury popełniłem błąd to był on powielany, ale o czym my w ogóle mówimy... Rozumiem jeśli ktoś coś ukradł, zrobił komuś krzywdę - jasne niech odpowiada za swoje czyny, a tu mamy do czynienia tylko i wyłącznie z inną interpretacją - tłumaczył.

- Chcą mnie skazać za cokolwiek, zrobili ze mnie przestępcę. Zaczęli wymyślać jakieś chore dzieci i niestworzone sytuacje, ale tam nie ma podstaw do postawienia zarzutów, bo cała historia została wymyślona, więc chcą mnie złapać z oświadczeniem majątkowym. Proszę bardzo, jeśli chcą konfrontacji, to będziemy się konfrontować - stwierdził.

Nie tylko Mejza. Ważą się losy immunitetu posła Konfederacji

W ostatni wtorek Adam Bodnar zwrócił się do marszałka Hołowni z wnioskiem o uchylenie immunitetu Łukasza Mejzy. Jak wyjaśniła Prokuratura Krajowa, aby polityk mógł zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej konieczne jest wcześniejsze uzyskaniu zgody Sejmu.

Przypomnijmy, że sytuacja z immunitetem wygląda identycznie w przypadku posła Konfederacji Ryszarda Wilka. Postępowanie w jego sprawie prowadzi Prokuratura Rejonowa w Nowym Sączu.

