Dziś w Poznaniu czeka nas pogodowy miks, który przyniesie umiarkowane zachmurzenie bez opadów. Temperatura maksymalna osiągnie 13,9 stopni Celsjusza, a minimalna spadnie do 5,3 st. Dzień rozpoczął się o 07:17, kiedy to słońce wzeszło nad horyzontem, a zakończy o 17:57 wraz z jego zachodem. Środa upłynie pod znakiem umiarkowanego wiatru, osiągającego prędkość do 25,2 kilometrów na godzinę.

Poranek w Poznaniu zaczął się chłodno, z temperaturą w okolicach 5,3 stopni Celsjusza, która odczuwalna będzie jako 2,8 stopni Celsjusza. Do godziny 11:00 temperatura wzrośnie do 11,1 stopni Celsjusza.

Niebo pozostanie w dużej mierze bezchmurne, co sprawi, że mimo chłodu, dzień zacznie się przyjemnie. Wiatr umiarkowany z prędkością od 7,3 do 21,4 kilometrów na godzinę. Indeks UV utrzyma się na niskim poziomie, co pozwoli na bezpieczny spacer na świeżym powietrzu.

Popołudniowa prognoza dla Poznania

Po południu, między 12:00 a 17:00, temperatura wzrośnie do 13,9 stopni Celsjusza, z odczuwalną wartością około 12,4 stopni Celsjusza. Zachmurzenie zwiększy się do umiarkowanego, a później do dużego, jednak bez obaw o opady deszczu.

Wiatr osiągnie maksymalnie 25,2 kilometrów na godzinę, co może nieco obniżyć komfort termiczny. Indeks UV pozostanie na niskim poziomie, co jest typowe dla październikowych dni.

Wieczór i noc w Poznaniu

Wieczorem oraz w nocy temperatura spadnie, oscylując wokół 9,2 stopni Celsjusza. Zachmurzenie utrzyma się na poziomie dużym, ale bez ryzyka deszczu. Wiatr będzie nieco łagodniejszy, osiągając prędkość od 22,3 do 24,8 kilometrów na godzinę. Noc nie przyniesie gwałtownych zmian pogodowych, co pozwoli na spokojny sen.

Prognoza godzinowa

Od 00:00 do 06:00 temperatura utrzyma się w zakresie 5,3-7,1 stopni Celsjusza z małym zachmurzeniem, a wiatr będzie słaby, osiągający prędkość do 12 kilometrów na godzinę.

Od 06:00 do 09:00 temperatura wzrośnie z 5,3 do 7,6 stopni Celsjusza, a niebo pozostanie bezchmurne, z wiatrem osiągającym do 15,3 kilometrów na godzinę.

Między 10:00 a 13:00 temperatura wzrośnie z 9,6 do 13,2 stopni Celsjusza, a zachmurzenie zwiększy się do umiarkowanego. Wiatr może osiągnąć prędkość do 25 kilometrów na godzinę.

Od 14:00 do 17:00 temperatura wahać się będzie od 13,7 do 12,5 stopni Celsjusza, z dużym zachmurzeniem i wiatrem do 23,9 kilometrów na godzinę.

Wieczór od 18:00 do 21:00 przyniesie temperatury w zakresie 10-11,4 stopni Celsjusza, z dużym zachmurzeniem i wiatrem do 24,8 kilometrów na godzinę.

Porównanie historyczne

W ostatnich pięciu dniach pogoda w Poznaniu była zmienna, z temperaturami od 10,3 do 20,9 stopni Celsjusza. Występowały słabe opady deszczu, które dziś nie będą nam towarzyszyć. Dzisiejszy dzień będzie nieco cieplejszy niż ostatnie dni, co jest dobrą wiadomością dla tych, którzy nie przepadają za deszczową aurą.

Warto wykorzystać brak opadów na dłuższy spacer lub aktywność na świeżym powietrzu. Zachmurzenie nie przeszkodzi w cieszeniu się urokami jesieni, a umiarkowany wiatr doda energii na cały dzień.

red / polsatnews.pl