Dziś w Krakowie zapowiada się piękny, bezchmurny dzień. Słońce wzeszło o godzinie 07:02, a zniknie za horyzontem o 17:49. Maksymalna temperatura wyniesie 13,6 stopni Celsjusza, a minimalna 4,6 stopni. Wiatr osiągnie prędkość 21,1 kilometrów na godzinę, jednak na deszcz nie ma co liczyć - prognoza wskazuje na brak opadów.

Poranek w Krakowie zaczął się chłodno, z temperaturą około 4,6 stopni Celsjusza. W miarę jak słońce wstawało, temperatura rosła, osiągając 10,7 stopni Celsjusza do godziny 11:00.

Poranek będzie bezchmurny, z lekkim wiatrem o prędkości do 18,2 kilometrów na godzinę. Indeks UV pozostanie niski, co sprzyja spacerom na świeżym powietrzu bez obawy o poparzenia słoneczne.

Popołudniowa prognoza dla Krakowa

W południe temperatura wzrośnie do 12,0 stopni Celsjusza, aby około godziny 15:00 osiągnąć maksymalną temperaturę 13,6 stopni Celsjusza. Niebo pozostanie bezchmurne, a wiatr będzie wiał z prędkością około 21,1 kilometrów na godzinę.

Indeks UV będzie nieco wyższy, ale nadal nie grozi poparzeniami. To idealna pora na aktywność na świeżym powietrzu.

Wieczór i noc w Krakowie

Wieczorem temperatura zacznie spadać, osiągając 9,8 stopni Celsjusza o godzinie 18:00. Noc przyniesie dalsze ochłodzenie, z temperaturą około 6,7 stopni Celsjusza do północy. Niebo pozostanie bezchmurne aż do późnych godzin wieczornych, kiedy pojawi się większe zachmurzenie. Wiatr będzie się utrzymywał na poziomie około 16,1 kilometrów na godzinę.

Prognoza godzinowa

Od 6:00 do 9:00 temperatura wzrośnie z 4,7 do 7,0 stopni Celsjusza, a niebo będzie bezchmurne. Wiatr osiągnie prędkość 9,3 kilometrów na godzinę.

Od 10:00 do 13:00 temperatura wzrośnie z 9,0 do 12,9 stopni Celsjusza. W tym czasie wiatr przyspieszy do 19,1 kilometrów na godzinę.

Od 14:00 do 17:00 temperatura osiągnie maksimum 13,6 stopni Celsjusza, a wiatr osiągnie prędkość 21,1 kilometrów na godzinę.

Od 18:00 do 21:00 temperatura spadnie z 9,8 do 7,7 stopni Celsjusza, a niebo stanie się częściowo zachmurzone. Wiatr pozostanie na poziomie około 20,3 kilometrów na godzinę.

Od 22:00 do północy temperatura spadnie do 6,7 stopni Celsjusza, a zachmurzenie wzrośnie do dużego.

Porównanie historyczne

W porównaniu z ostatnim tygodniem, dzisiejsza pogoda będzie nieco chłodniejsza niż 13 października, kiedy to temperatura sięgnęła 15,26 stopni Celsjusza, a padał umiarkowany deszcz. Dzisiejszy dzień będzie jednak zdecydowanie bardziej słoneczny niż pochmurny 12 października, kiedy niebo było zasnute chmurami.

Dla miłośników złotej polskiej jesieni, dzisiejszy dzień będzie doskonałą okazją do spaceru po krakowskich parkach. Korzystając z pięknej pogody, warto spędzić czas na świeżym powietrzu, ciesząc się bezchmurnym niebem i łagodnym wiatrem.

red / polsatnews.pl