Dzisiaj w Warszawie czeka nas przyjemna pogoda z maksymalną temperaturą wynoszącą 13,5 stopni Celsjusza i minimalną 8,4 stopnia. Środa zapowiada się bezchmurnie, co sprzyja planowaniu aktywności na świeżym powietrzu. Wschód słońca nastąpił o godzinie 07:01, a zachód o 17:41. Prędkość wiatru osiągnie 15,1 kilometrów na godzinę, a prawdopodobieństwo opadów wynosi zero procent.

Poranek w Warszawie rozpoczął się od spektakularnej mgły, jaka spowiła miasto i okolice. Utrzymała się ona mniej więcej do godziny 8:00. Temperatura w tym czasie wyniosła od 8,4 do 9,2 stopni Celsjusza, z odczuwalną temperaturą nieco niższą, oscylującą między 7,0 a 9,4 stopni Celsjusza.

Wiatr łagodny, osiągający prędkość od 7,1 do 9,0 kilometrów na godzinę. Indeks UV w godzinach porannych pozostał na niskim poziomie, co pozwalało na bezpieczne przebywanie na zewnątrz.

Popołudniowa prognoza dla Warszawy

W godzinach popołudniowych, od 12:00 do 17:00, Warszawę ucieszy pełne słońce. Temperatura wzrośnie do 13,5 stopni Celsjusza, a odczuwalna temperatura będzie oscylowała wokół 12,1 stopni Celsjusza.

Wiatr w tym czasie utrzyma się na poziomie od 6,7 do 12,1 kilometrów na godzinę, co sprawi, że spacerowanie będzie przyjemnością. Indeks UV w ciągu dnia osiągnie nieznacznie wyższe wartości, jednak nie przekroczy poziomu wymagającego szczególnej ostrożności.

Wieczór i noc w Warszawie

Wieczór przyniesie spadek temperatury do 8,4 stopni Celsjusza, z odczuwalną temperaturą wynoszącą 6,0 stopni Celsjusza. Zachmurzenie zwiększy się do dużego, a wiatr przyspieszy do 15,1 kilometrów na godzinę.

Mimo to, prawdopodobieństwo opadów pozostaje na poziomie zerowym. Wieczorny spacer może być nieco chłodny, dlatego warto zaopatrzyć się w cieplejszą odzież.

Prognoza godzinowa

Od 6:00 do 9:00 temperatura spadnie nawet do 8,4 stopni Celsjusza, a zachmurzenie zmieni się z dużego na umiarkowane. Wiatr osiągnie prędkość od 7,1 do 9,0 kilometrów na godzinę.

Od 9:00 do 12:00 temperatura wzrośnie do 12,2 stopni Celsjusza, a niebo będzie bezchmurne. Wiatr przyspieszy nawet do 9,5 kilometrów na godzinę. Od 12:00 do 15:00 temperatura osiągnie maksimum 13,5 stopni Celsjusza, a niebo pozostanie bezchmurne. Wiatr będzie wiał z prędkością od 6,7 do 8,6 kilometrów na godzinę.

Od 15:00 do 18:00 temperatura spadnie do 11,5 stopni Celsjusza, a niebo nadal będzie bezchmurne. Wiatr zwiększy swoją prędkość do 12,1 kilometrów na godzinę.

Od 18:00 do 23:00 temperatura spadnie do 8,4 stopni Celsjusza, a zachmurzenie wzrośnie do dużego. Wiatr będzie osiągał prędkość do 15,1 kilometrów na godzinę.

Porównanie historyczne

W ostatnich dniach pogoda w Warszawie była zmienna. 14 października temperatura wyniosła 9,52 stopni Celsjusza przy umiarkowanym zachmurzeniu, a dzień wcześniej padał deszcz. Dzisiaj, w porównaniu do minionych dni, można cieszyć się znacznym ociepleniem i bezchmurnym niebem, co sprzyja aktywnościom na zewnątrz.

Środa w Warszawie zapowiada się jako idealny dzień na spacery czy spotkania na świeżym powietrzu. Przy takiej pogodzie warto korzystać z uroków jesiennej aury, planując czas na łonie natury.

