Koniec obławy za Bartłomiejem B. Podwójne zabójstwo w tle

Policjanci zatrzymali na terenie województwa podkarpackiego Bartłomieja B. - przekazała w środę wieczorem policja. Mężczyzna został aresztowanego w związku z zarzutem podwójnego zabójstwa i był poszukiwany po tym, jak uciekł ze szpitala psychiatrycznego

w Radecznicy (woj. lubelskie). Przebywał tam na obserwacji.

Poszukiwania 34-latka trwały od 7 października. Mundurowi ustalili jego miejsce pobytu dzięki działaniom operacyjnym. Pochodzący z Biłgoraja mężczyzna jest podejrzany w sprawie o zabójstwo dwóch osób, do którego doszło w lipcu w miejscowości Zagumnie. Podejrzany miał zaatakować siekierą swojego 45-letniego brata oraz 65-letniego ojca.

Bartłomiej B. w rękach policji. Uciekł ze szpitala psychiatrycznego

W październiku prokuratura w Zamościu wszczęła śledztwo w sprawie niedopełnienia obowiązków przez dwóch funkcjonariuszy służby więziennej, którzy pilnowali podejrzanego - dowiedział się Polsat News.

ZOBACZ: Poszukiwania kierowcy BMW. Mężczyzna staranował dwa radiowozy

Jeszcze przed ucieczką - w związku z poważnymi podejrzeniami - mężczyznę tymczasowo aresztowano. Następnie trafił do Zakładu Karnego w Zamościu. Pod koniec września po próbie odebrania sobie życia przeniesiono go do wspomnianego szpitala.

Według wstępnych ustaleń miał odgiąć kratę w oknie łazienki i w ten sposób wydostać się z budynku - ustaliła reporterka Polsat News Ewa Pajuro.

WIDEO: Co może zburzyć obecny rząd? Schetyna wskazał zagrożenie Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

wka / polsatnews.pl