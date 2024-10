Od końca 2014 roku, gdy składy ED250 - znane jako Pendolino - wyjechały na regularne trasy w Polsce, PKP Intercity chciało, by pasażerowie kupowali bilety na te pociągi z wyprzedzeniem. Dało się to zrobić nawet kilkanaście minut przed odjazdem. Jeśli jednak ktoś wsiadł na pokład albo zjawił się na peronie, nie płacąc wcześniej za podróż, musiał liczyć się z niemałymi kosztami.

W takiej sytuacji drużyna konduktorska wystawiała bilet za najwyższą możliwą cenę (czyli np. 169 zł za trasę Kraków - Warszawa i 199 zł za jazdę z Trójmiasta do Krakowa). Co więcej, nakładała też opłatę dodatkową sięgającą nawet 750 zł. Szczęśliwie był jej to maksymalny pułap. Jeśli pasażer pokrył ją od razu, wynosiła 150 zł, a gdy zrobił to w ciągu 14 dni, wzrastała do 200 zł.

Pendolino. Bilety kupisz też na peronie. Muszą jednak być wolne miejsca

PKP Intercity postanowiło jednak odejść od takich zasad. Od poniedziałku bilety na Pendolino kupować można także u konduktora - bez sporych, nadprogramowych opłat. Warunek jest jeden: w pociągu muszą być wolne miejsca siedzące.

Rąbka tajemnicy, skąd taki ruch, ujawnił prezes państwowej spółki Janusz Malinowski. "Takie było oczekiwanie pasażerów. Szkoda, że po 10 latach" - napisał na platformie X.

Jak również wyjaśnił, sprzedaży biletów w składach obsługujących kategorię połączeń Express Intercity Premium nie dało się wprowadzić od razu. "Trzeba było wyposażyć drużyny konduktorskie w oprogramowanie pokazujące stan zajętości miejsc w pociągu" - stwierdził Malinowski.

PKP Intercity zmienia zasady w Pendolino. Kiedy nie kupimy biletu w pociągu?

Głos zabrał także rzecznik PKP Intercity Maciej Dutkiewicz. Wskazał, że jego pracodawcy zależało na "wygodzie pasażerów". Uściślił, iż na peronie konduktor będzie sprawdzał, czy w danym Pendolino są wolne miejsca, a podróżni zapłaci już na pokładzie. "Jeśli miejsc nie będzie, bilet nie zostanie sprzedany. Ale należy zgłosić to drużynie konduktorskiej na peronie" - podkreślił.

Pociągi typu EIP - zgodnie ze standardową siatką połączeń - jeżdżą do Bielska-Białej, Wrocławia, Krakowa, Rzeszowa, Katowic, Gliwic, Warszawy, Trójmiasta i Kołobrzegu, zatrzymując się też na niektórych stacjach po drodze. To najdroższa kategoria w siatce połączeń PKP Intercity, lecz według założeń przewoźnika, także najszybsza.

wka/ sgo / Polsatnews.pl