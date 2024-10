W weekend na wybrzeżu regionu Algarve w Portugalii doszło do skażenia wody ropą naftową. Początkowo służby próbowały oczyścić wodę, ale w poniedziałek przyznały, że problem jest poważny i trzeba zamknąć dwie plaże.

Portugalia: Dwie plaże zamknięte. Pojawiła się ropa naftowa

"Gmina Vila do Bispo informuje, że plaże Cabanas Velhas i Boca do Rio są zamknięte z powodu wycieku ropy naftowej, która ma wpływ na jakość wody w kąpieliskach na wyżej wymienionych plażach" - czytamy w oświadczeniu opublikowanym na stronie internetowej Rady Miasta Vila do Bispo.

ZOBACZ: Wysokie mandaty na plażach. Nie wszędzie można wejść z psem

Nie wiadomo, jakie jest źródło tych zanieczyszczeń. Podejrzewa się, że doszło do wycieku z tankowca lub firmy transportującej ropę wyczyściły na otwartej wodzie kontenery. Takie działanie jest nielegalne.

Większość zanieczyszczeń udało się już wyłowić, ale stacja telewizyjna SIC przekazuje, że woda wciąż jest brudna, a na wierzchu pływają tłuste plamy. "W dalszym ciągu na plażach widać plamy ropy naftowej. Substancją tą nasycone są też algi, które ocean wyrzuca na brzeg" - powiadomiła telewizja SIC. Wyłowiony materiał trafi do badań.

ZOBACZ: Kontrole na plażach w Grecji. Wysokie kary

Przy okazji lokalne władze postanowiły uruchomić patrole również na sąsiednich plażach. Na razie nie ma informacji o skażeniu wody w innych miejscach.